Wymarzony gracz Nagelsmanna. Chce go w Bayernie Monachium

Bayern Monachium nie wzmocnił się znacząco w zimowym oknie transferowym. Klub przygotowuje się jednak do ofensywy latem. Julian Nagelsmann chce przede wszystkim wzmocnić obronę. Oprócz stopera, priorytetem ma być również sprowadzenie prawego obrońcy. Nagelsmann chciałby Joao Cancelo.

Julian Nagelsmann chce gwiazdę Pepa Guardioli

Jak informuje "Sport Bild", trener Bayernu jest "wielkim fanem" talentu Portugalczyka i chętnie widziałby go u siebie. Konieczność wzmocnienia prawej strony defensywy nie jest dla nikogo zaskoczeniem. Obecnie na tej pozycji w Bayernie występuje Benjamin Pavard, ale Francuz od dawna nie spełnia pokładanych w nim nadziei.

Sprowadzenie Cancelo do Monachium będzie jednak bardzo trudne. Niemieccy dziennikarze piszą nawet, że operacja na ten moment jest "niemożliwa". Dlaczego? Przede wszystkim Cancelo niedawno podpisał nowy kontrakt z Manchesterem City. Aktualny obowiązuje aż do czerwca 2027 roku. Podpisując nową umowę Cancelo stwierdził, że Manchester to "najlepsze miejsce do grania w piłkę". Portugalczyk jest też bardzo ważnym elementem układanki Pepa Guardioli. To wszystko sprawia, że Bayern musiałby bardzo głęboko sięgnąć do kieszeni, aby wyciągnąć obrońcę z Manchesteru City. A jak wiadomo, Bawarczycy wcale nie są skłonni do wielkich wydatków.

Joao Cancelo jest piłkarzem Manchesteru City od 2019 roku, kiedy trafił do Anglii z Juventusu. Wcześniej reprezentował barwy Valencii, Interu Mediolan i Benfiki Lizbona, której jest wychowankiem. Łącznie w Manchesterze City rozegrał 107 spotkań i strzelił w nich siedem goli. Zanotował też 14 asyst. Ten sezon jest dla niego bardzo udany. W 31 meczach trzy razy wpisywał się na listę strzelców i osiem razy asystował kolegom.