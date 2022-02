Wielki problem Bayernu. Debiutant bez doświadczenia na bramce w kluczowych meczach

Manuel Neuer wystąpił w ostatnim spotkaniu, w którym Bayern Monachium wygrał 3:2 z RB Lipsk. Po jego zakończeniu Niemiec musiał poddać się operacji kolana. Wobec tego jego miejsce w bramce zespołu Nagelsmanna miał zająć Sven Ulreich, ale istnieją podejrzenia, że 33-latek ma koronawirusa.

Problemy Bayernu Monachium. Rezerwowy bramkarz może mieć koronawirusa

Z doniesień niemieckich mediów wynika, że Sven Urleich nie będzie mógł wystąpić w najbliższych spotkaniach. Rezerwowy bramkarz mistrzów Niemiec nie wziął udziału w środowym treningu z drużyną, podobnie jak Benjamin Pavard i Kingsley Coman.

Florian Plettenberg z niemieckiego "Sky Sports" podaje, że u 33-letniego zawodnika istnieje podejrzenie zakażenia koronawirusem. Piłkarz ponoć przeszedł już niezbędne testy, a ich wyniki powinny być znane jeszcze dzisiaj.

Można spodziewać się, że w przypadku pozytywnego rezultatu Bayern Monachium wyda odpowiedni komunikat. Tak było, chociażby w przypadku Jamala Musiali, u którego w ostatnich godzinach wykryto COVID-19. Jeśli Ulreich do niego dołączy, to może oznaczać, iż w drużynie pojawiło się kolejne ognisko koronawirusa. To byłaby najgorsza wiadomość przed rywalizacją w Lidze Mistrzów, bo zakażeń do środy może wciąż przybywać.

Julian Nagelsmann będzie musiał postawić w bramce na absolutnego debiutanta? Nie ma jeszcze występu w Bundeslidze

Jeśli Sven Urleich również okaże się "pozytywny", to Julian Nagelsmann będzie miał do wyboru na pozycji bramkarza tylko Christian Fruchtla. 22-latek jak na razie nie zaliczył ani jednego oficjalnego spotkania w pierwszej drużynie. Fruchtl nie zagrał jeszcze nigdy nawet na poziomie 2. Bundesligi czy Pucharu Niemiec, a w meczu Ligi Mistrzów taki brak doświadczenia może okazać się fatalny w skutkach.

W najbliższy weekend, a konkretnie w sobotę 12 lutego o godz. 15:30 Bawarczycy zmierzą się na z VfL Bochum w ramach 22. kolejki Bundesligi. Za to w środę 16 lutego czeka ich mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów z RB Salzburg. Oba te spotkania Robert Lewandowski i spółka zagrają na wyjeździe.

