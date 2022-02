Media: Zwrot ws. Erlinga Haalanda? Jednak trafi do innego giganta

Erling Braut Haaland prawdopodobnie opuści Borussię Dortmund w trakcie letniego okna transferowego. Norweg do tej pory wydawał się być najbliżej Realu Madryt, ale teraz wiele wskazuje na to, że może dołączyć do PSG. Musi zostać spełniony jeden warunek: transfer Kyliana Mbappe do Realu - informuje francuski dziennik "L'Equipe".

3 Fot. Soeren Stache / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl