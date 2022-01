Niemieckie media pewne: Kylian Mbappe w nowym klubie!

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez niemieckie media 23-latek przeniesie się do stolicy Hiszpanii na zasadzie wolnego transferu po zakończeniu obecnego sezonu. Francuz będzie zarabiał 50 milionów euro i choć nie jest sprecyzowane, czy jest to kwota netto czy brutto, "Bild" podał, że Mbappe będzie najlepiej zarabiającym graczem na świecie.

Podano szczegóły porozumienia Mbappe z Realem Madryt

Do tej pory hiszpańskie media twierdziły, że gwiazdor PSG będzie zarabiał około 25 milionów euro netto rocznie, co w przeliczeniu daje właśnie około 50 milionów euro brutto. "Bild" dodał przy tym, że jak dotąd nie doszło do oficjalnego potwierdzenia porozumienia; dojdzie do niego po dwumeczu w 1/8 finału Ligi Mistrzów pomiędzy oboma klubami.

Astronomiczne zarobki to nie jedyny szczegół podany przez niemiecki dziennik. Dodatkowo przekazano, że za sam podpis pod kontraktem z Realem Madryt Kylian Mbappe może otrzymać nawet 80 milionów euro.

"Bild" wspomina również o Haalandzie

Wraz z analizą sytuacji Mbappe "Bild" skupił się również na kwestii Erlinga Haalanda. Mając na uwadze, że Real Madryt wyda tak dużą sumą na sprowadzenie Francuza, niewykluczone jest, że norweski gwiazdor pozostanie w Borussii Dortmund na kolejny rok. Do ewentualnego transferu mogłoby zatem dojść dopiero w przyszłym roku.

Potencjalne sprowadzenie Haalanda wiązałoby się z wydaniem przez "Królewskich" kwoty 75 milionów euro, wraz z prowizjami i bonusami dla piłkarza i jego otoczenia. Dodatkowo "Bild" przekazał, że realizacja transferu dopiero w przyszłym roku nie przeszkadza samemu 21-latkowi, który ponoć marzy o grze w stolicy Hiszpanii.