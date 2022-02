Kontuzja reprezentanta Polski. Zerwał więzadło

Do pechowego zdarzenia z udziałem 23-letniego bocznego obrońcy doszło podczas jednego z treningów. Po dokładniejszych badaniach okazało się, że Gumny doznał urazu więzadła w stawie skokowym, na skutek czego będzie musiał odpocząć od gry. Na szczęście nie jest to bardzo poważna kontuzja.

Kilka tygodni przerwy Gumnego

Biorąc pod uwagę, że reprezentant Polski doznał zerwania więzadła, początkowo można było się spodziewać dłuższej przerwy. Na szczęście do uszkodzenia doszło w stawie skokowym, co jest dobrą wiadomością. "To nas boli, ale musimy sobie z tym poradzić!" - napisano na Twitterze klubu, cytując trenera Markusa Weinzierla.

Robert Gumny jest w obecnym sezonie podstawowym zawodnikiem Augsburga. Od początku rozgrywek 2-krotny reprezentant Polski opuścił tylko jedno spotkanie - z Unionem Berlin w ostatniej kolejce Bundesligi. 23-latek nie strzelił jeszcze gola, nie zanotował również ani jednej asysty.

Po 21. ligowych kolejkach sytuacja Augsburga w ligowej tabeli nie jest najlepsza. Drużyna, w której występuje również Rafał Gikiewicz otwiera strefę spadkową, jednak do zajmującego 11. miejsce VfL Bochum traci zaledwie trzy punkty.