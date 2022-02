Robert Lewandowski skomentował mecz z Lipskiem. Zdjęcie bardziej znaczące niż słowa

Bayern Monachium pokonał w sobotę u siebie RB Lipsk 3:2 w ramach 21. kolejki niemieckiej Bundesligi. Mecz dla Bawarczyków był bardzo trudny, bowiem goście dwukrotnie doprowadzali do wyrównania, ale ostatecznie mistrzom Niemiec udało się wygrać po samobójczym trafieniu Gvardiola. Bardzo dobry występ w tym meczu zaliczył Robert Lewandowski.

Lewandowski z golem i o krok od magicznej bariery. Bayern wygrywa w hicie

Robert Lewandowski z bramką w meczu Bayernu Monachium z RB Lipsk

Kapitan reprezentacji Polski miał udział już przy pierwszej bramce swojego zespołu, którą zdobył Thomas Mueller. Niemiec trafił do pustej bramki po tym, jak bramkarz Gulacsi wybił przed siebie piłkę po strzale Lewandowskiego

Robert Lewandowski trafił jednak do siatki w 44. minucie po podaniu Kingsleya Comana, dzięki czemu Bayern Monachium prowadził do przerwy 2:1. Nic zatem dziwnego, że "Lewy" zebrał dobre noty, bowiem niemieccy dziennikarze niemalże jednogłośnie ocenili jego występ na "2", gdzie "1" to klasa światowa. Zdarzyły się jednak i wyjątki, bo niektóre media wystawiły mu notę "2,5" lub "3", ale to tylko nieliczne przypadki.

Krótki i wymowny wpis "Lewego". "Nie było łatwo"

Ostatecznie Bayern pokonał RB Lipsk 3:2 i jak wskazuje wynik nie było to łatwe spotkanie dla ekipy z Allianz Arena. Nie dziwi zatem, że Lewandowski w zamieścił sugestywny wpis na swoich mediach społecznościowych. "To nie było łatwe, ale zrobiliśmy to" - napisał Robert Lewandowski na Instagramie.

Jeszcze bardziej wymowne od treści wpisu było zdjęcie. Współpraca Polaka z Thomasem Muellerem jest wzorowa, a nawet śmiało można rzec, że wyjątkowa. Obaj zawodnicy często asystują przy swoich golach, choć naturalnie częściej robi to Niemiec przy trafieniach "Lewego". Ich duet niedługo może się jednak rozpaść, bowiem obaj mają kontrakty do czerwca 2023 i obaj negocjują przedłużenie. Na dodatek nie wiadomo, czy Mueller zdecyduje się na podpis pod nową umową.

Po tym spotkaniu umocnił się na pozycji lidera Bundesligi z dorobkiem 52. punktów. Druga Borussia Dortmund ma 43 punkty, ale swój mecz rozegra w niedzielę. Kolejne starcie czeka Bawarczyków 12 lutego, o godz.15:30, a ich przeciwnikiem będzie VfL Bochum, które aktualnie zajmuje 11. lokatę w ligowej tabeli.

