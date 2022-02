Grosicki znów strzela, a Pogoń poważnie myśli o mistrzostwie. Pościg za Lechem trwa

Piast Gliwice podejmował Pogoń Szczecin, wicelidera ekstraklasy. Portowcy przystąpili do rundy rewanżowej bez swojej największej gwiazdy - Kacpra Kozłowskiego, który odszedł do Brighton, ale wiosnę spędza na wypożyczeniu w Royale Union Saint-Gilloise. Jego następcą został Wahan Biczachczian, ściągnięty ze słowackiego MSK Zilina. Reprezentant Armenii udanie przywitał się z nowymi kibicami, ale do tego jeszcze wrócimy.

REKLAMA

Zobacz wideo "Jestem przekonany, że Vuković posprząta bałagan w Legii"

Bohater "najbardziej niewybaczalnego transferu" wrócił do Polski. Wyjeżdżał jako król

O pierwszej połowie można napisać właściwie tylko tyle, że się odbyła. Pogoń Szczecin objęła prowadzenie dopiero w 60. minucie, gdy Sebastian Kowalczyk dośrodkował z prawej strony boiska, a Kamil Grosicki popisał się precyzyjnym strzałem z pierwszej piłki.

W 82. minucie było już 2:0. Michał Kucharczyk zagrał w pole karne, a piłkę do siatki wślizgiem skierował Wahan Biczachczian. Ormianin pojawił się na murawie zaledwie kilka minut wcześniej.

Dwóch kandydatów na trenera Legii Warszawa w nowym sezonie

Na boisku - w barwach Piasta - pojawił się także Kamil Wilczek, bohater zaskakującego transferu zimowego z FC Kopenhaga. Pogoń ostatecznie wygrała 2:0 i utrzymała się na drugiej pozycji w lidze. Traci punkt do Lecha Poznań, który ma mecz mniej. Piast zajmuje dopiero 12. lokatę.

Podolski pokazał klasę. Ale co wydarzyło się wcześniej? "Ale urwaaaaał!"

Wcześniej fani ekstraklasy oglądali szalony mecz. Było w nim wszystko: wielkie emocje, parady bramkarskie, piękne gole i rzuty karne. Górnik Zabrze wygrał 2:1 ze Stalą Mielec - TUTAJ znajdziecie relację. Górnik ma już 31 punktów a Stal Mielec 28 pkt.