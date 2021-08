Bayern o transferze Lewandowskiego mówi w stylu: "Znacie, to posłuchacie"

Robert Lewandowski w wielkim stylu wszedł w nowy sezon. Polak ma za sobą już trzy oficjalne spotkania w barwach Bayernu Monachium, w których zdobył cztery bramki i zaliczył jedną asystę. Najpierw w 1. kolejce Bundesligi zaliczył jedno trafienie w spotkaniu z Borussią Moenchengladbach, następnie zaliczył dwa trafienia i asystę w finale Superpucharu Niemiec z Borussią Dortmund, a ostatnio strzelił kolejnego gola w meczu ligowym z FC Koeln.

Wraz ze świetną formą Roberta Lewandowskiego wzmogły się także sensacyjne doniesienia dotyczące jego przyszłości. W ostatnich dniach media donosiły o tym, że Lewandowski chce odejść z Bayernu, a angielscy dziennikarze są wręcz pewni, że Polak zagra w przyszłym sezonie w jednym z klubów Premier League.

Do tych plotek postanowił się odnieść dyrektor sportowy Hasan Salihamidzić, który w pomeczowej rozmowie z platformą DAZN rozwiał wszelkie wątpliwości. - Właściwie nie czytam zbyt wiele plotek. W tym i przyszłym sezonie Robert będzie z nami. Ma umowę ważną 2 lata. On jest ważnym liderem, pokazał to w dwóch pierwszych meczach. Pod względem fizycznym jest niesamowity - powiedział Salihamidzić.

W podobnym tonie wypowiedział się ostatnio także prezes Bayernu Herbert Hainer - Mamy w swoich szeregach najlepszego napastnika świata, Roberta Lewandowskiego. On jest gwarancją goli. Ma kontrakt z nami jeszcze przez dwa lata i miejmy nadzieję, że będzie dłużej. Erling Haaland to znakomity zawodnik, to widać. Ale jesteśmy bardzo zadowoleni z Roberta. Jak najbardziej wyobrażam sobie przedłużenie z nim umowy, ale na to wciąż jest za wcześnie - przekonywał Hainer. Kontrakt Lewandowskiego z Bayernem jest ważny do czerwca 2023 roku.