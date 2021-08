Tak Robert Lewandowski strzelił gola z FC Koeln! Rekordowe trafienie [WIDEO]

Zobacz wideo Raków gra dalej w Europie. "W starciu z Gent nie stawiam ich na straconej pozycji"

Bayern Monachium bardzo długo męczył się z piłkarzami FC Koeln. W spotkaniu, rozgrywanym w bardzo trudnych warunkach z powodu silnych opadów deszczu, do przerwy widniał bezbramkowy remis. Wszystko zmieniło się tuż po przerwie, gdy do głosu doszedł Robert Lewandowski.

REKLAMA

Robert Lewandowski z kolejnym rekordem! W Bayernie nie dokonał tego jeszcze nikt

Lewandowski wyrównał własny rekord

Polski napastnik już po pięciu minutach drugiej połowy zdobył gola. Indywidualną akcję na lewej stronie przeprowadził Jamal Musiala, wbiegł w pole karne i niemal z linii końcowej podał do Lewandowskiego. 34-letni zawodnik tylko dostawił nogę i pokonał bramkarza Timo Horna.

Dla polskiego napastnika to już 12. mecz ligowy z rzędu, w którym strzelił co najmniej jedną bramkę. Lepszy od niego w tym zestawieniu jest tylko Gerd Mueller, legenda Bayernu Monachium. Poprzednio taka seria Lewandowskiemu zdarzyła się w sezonie 2012/2013, jeszcze w czasach gry w Borussii Dortmund.

I choć chwilę później po trafieniu Serge'a Gnabry'ego było już 2:0 dla Bayernu Monachium, FC Koeln potrzebowało zaledwie trzech minut, by doprowadzić do remisu (gole strzelili Anthony Modeste i Mark Uth), to mistrzowie Niemiec zdołali jednak ponownie wyjść na prowadzenie i zwyciężyć po niezwykle emocjonującym spotkaniu 3:2. Zwycięską bramkę strzelił znów Gnabry.

Robert Lewandowski goni legendę Bayernu! Pozostała już tylko jedna bramka