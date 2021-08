Robert Lewandowski goni legendę Bayernu! Pozostała już tylko jedna bramka

W niedzielne popołudnie Bayern Monachium odniósł pierwsze zwycięstwo w nowym sezonie Bundesligi. Mistrzowie Niemiec po bardzo emocjonującym widowisku pokonali FC Koeln 3:2, a jedną z bramek dla drużyny Juliana Nagelsmanna zdobył niezawodny Robert Lewandowski, który strzelał po golu w każdym z dotychczasowych meczów oficjalnych Bayernu w rozpoczętych niedawno rozgrywkach.

W połączeniu z poprzednim sezonem, Lewandowski notuje serię już piętnastu kolejnych meczów oficjalnych Bayernu, w których trafiał do siatki. I pod tym względem brakuje mu już tylko jednego spotkania z golem, aby doścignąć kolejny rekord legendarnego Gerda Muellera. Osiągnięcie "Bombera", będące jednocześnie klubowym rekordem, to szesnaście kolejnych meczów z golem na koncie.

Robert Lewandowski wyrównał własny rekord! Przed nim tylko legenda Bayernu

Aby wyrównać wynik Muellera, Lewandowski musi pokonać bramkarza Herthy Berlin w meczu, który zostanie rozegrany 28 sierpnia na Allianz Arenie w Monachium.

Co więcej, Gerd Mueller ma także rekord 16 kolejnych spotkań ligowych ze zdobytą bramką, podczas gdy pod tym względem polski napastnik właśnie dobił do 12 meczów z rzędu, co jest jego najlepszym osiągnięciem w Bundeslidze.

Bayern Monachium z nowym rekordem Bundesligi!

I choć Bayern Monachium strzelił w tym meczu kolejne dwie bramki, już ta pierwsza sprawiła, że mistrzowie Niemiec ustanowili nowy rekord Bundesligi. Zespół Juliana Nagelsmanna zdobył co najmniej jedną bramkę w 74. spotkaniu z rzędu, przechodząc do historii ligi niemieckiej - jeszcze nikt nie zrobił tego wcześniej!