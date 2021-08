Prezes Bayernu zabrał głos w sprawie odejścia Lewandowskiego. "Jest za wcześnie"

Zagraniczne media rozpisują się na temat ewentualnego transferu Roberta Lewandowskiego. Kilka dni temu "bombę" odpalił Sky Sports, który poinformował, że Polak chce odejść z Bayernu, z którym osiągnął już wszystko. Lewandowski miałby być chętny na podjęcie nowych wyzwań. Szefowie bawarskiego klubu nie chcą jednak łatwo pozbywać się swojej największej gwiazdy i wyceniły Lewandowskiego na 100 milionów funtów. Według dziennikarzy, kapitan polskiej drużyny ma być poirytowany postawą władz Bayernu.

Jednak z drugiej strony, Bayern bierze pod uwagę możliwość rozstania się z Lewandowskim. Według niemieckiego "Sky", Bayern już czyni starania o nowego napastnika, który miałby zastąpić Lewandowskiego. Jest nim Erling Haaland, za którego trzeba zapłacić co najmniej 75 milionów euro. Do transferu miałoby dojść dopiero za rok. Lewandowski na pewno spędzi w Bayernie najbliższy sezon, ale może on być ostatnim. - Robert Lewandowski chciał odejść tego lata, będzie chciał odejść następnego. W pewnym momencie szefowie Bayernu nie będą mogli odmówić - uważa dziennikarz Sky, Max Bielefeld.

Kontrakt Lewandowskiego wygasa w 2023 roku. Jeżeli Polak będzie chciał odejść, to kolejne letnie okienko transferowe będzie ostatnią okazją, aby cokolwiek na nim zarobić. Prezes Bayernu, Herbert Hainer wierzy jednak, że Lewandowski zostanie w Monachium jeszcze dłużej. Hainer odniósł się do spekulacji dotyczących Lewandowskiego i Haalanda w rozmowie z Bildem.

- Mamy w swoich szeregach najlepszego napastnika świata, Roberta Lewandowskiego. On jest gwarancją goli. Ma kontrakt z nami jeszcze przez dwa lata i miejmy nadzieję, że będzie dłużej. Erling Haaland to znakomity zawodnik, to widać. Ale jesteśmy bardzo zadowoleni z Roberta. Jak najbardziej wyobrażam sobie przedłużenie z nim umowy, ale na to wciąż jest za wcześnie – przekonuje prezes Bayernu.

Lewandowski na razie nie wykonuje żadnych ruchów, które miałyby zaszkodzić jego relacjom z władzami Bayernu. Polak imponuje formą od początku tego sezonu w Niemczech. W Superpucharze z Borussią strzelił dwie bramki, a w 1. kolejce Bundesligi trafił do siatki w spotkaniu z Borussią Moenchengladbach.

