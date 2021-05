"Cześć Robert, maszyno". Lewandowski dostał niesamowitą wiadomość

Robert Lewandowski wyrównał rekord Gerda Muellera! Kapitan reprezentacji Polski strzelił gola w sobotnim meczu z Freiburgiem, zdobywając 40. bramkę w tym sezonie Bundesligi. Lewandowski wyrównał rekord, który legenda Bayernu Monachium ustanowiła w sezonie 1971/72.

Chwilę po meczu z Freiburgiem Lewandowski skomentował w mediach społecznościowych swój wyczyn. "Osiągnąłem cel, którego sobie nawet nie wyobrażałem. Jestem niesamowicie dumny, że podążając śladami legendy Gerda Muellera, piszę historię Bayernu i jestem częścią historii, które fani będą opowiadać swoim dzieciom" - napisał Lewandowski.

Polakowi sukcesu gratulowali już pracownicy, trenerzy i piłkarze Bayernu. Teraz Lewandowskiemu raz jeszcze pogratulował Thomas Mueller oraz byli napastnicy mistrza Niemiec. - Lewa, gratuluję ci rekordu. Czapki z głów. To rewelacyjne. Nasz legendarny napastnik Gerd był kiedyś asystentem mojego trenera i wzorem naśladowania dla mnie. To on ustanowił ten niesamowity rekord. Myślę, że nikt w Niemczech nie przypuszczał, że ten wynik może zostać powtórzony. To, że ty tego dokonałeś, a ja mogłem w tym uczestniczyć, jest wyjątkowe. Ogromny szacunek, ale nie zatrzymuj się - powiedział Thomas Mueller.

Byli napastnicy Bayernu gratulują Lewandowskiemu

- Cześć Robert, maszyno. Z głębi serca chcę ci pogratulować tego niesamowitego rekordu. To niemal nierealne, ale dokonałeś tego. W ciągu ostatnich lat wykazałeś się niepohamowaną wolą i niesamowitą motywacją, dzięki czemu zasłużyłeś na to osiągnięcie. Jeśli wiesz, ile dla niemieckiego futbolu znaczył Mueller, rozumiesz, czego dokonałeś. To niesamowite, gratulacje, przed tobą jeszcze kilka wspaniałych lat. Nie mogę dodać nic więcej, czapki z głów - dodał Mario Gomez.

- Cześć, Robert. Gratuluję ci tego wspaniałego rekordu. Kto by pomyślał, że zostanie on kiedykolwiek wyrównany. Nie zatrzymuj się - to słowa Roy'a Makaay'a. - Gratulacje, Robert! 40 goli w jednym sezonie - tego do tej pory dokonała legenda Bayernu i światowej piłki, Gerd Mueller. Gratuluję ci jeszcze raz i pozdrawiam z Moskwy - zakończył Ivica Olić.

