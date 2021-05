Na kilkadziesiąt godzin przed spotkaniem przedostatniej kolejki Bundesligi z Freiburgiem pojawiły się niepokojące informacje. Robert Lewandowski miał nie dokończyć jednego z treningów na skutek urazu. Polak ostatecznie był w pełni sił i rozpoczął sobotnie spotkanie od pierwszych minut.

ZROBIŁ TO! Robert Lewandowski wyrównał rekord Gerda Muellera!

Robert Lewandowski z 40. bramką w sezonie

Przed pierwszym gwizdkiem starcia z Freiburgiem kapitan reprezentacji Polski tracił do Gerda Muellera tylko jedną bramkę. Z góry można było zakładać, że wyrównanie tego osiągnięcia będzie kwestią czasu, ponieważ sobotni rywal ,,leży" Lewandowskiemu - w czterech ostatnich spotkaniach przeciwko tej drużynie pięciokrotnie wpisywał się na listę strzelców.

Wystarczyło nieco ponad 25 minut, aby Lewandowski dopiął swego i zdobył 40. bramkę w sezonie. Po faulu na Thomasie Muellerze w polu karnym, gwiazdor Bayernu Monachium w swoim stylu skutecznie wykorzystał jedenastkę.

Komentarze w sieci po wyrównaniu rekordu przez Lewandowskiego

Tuż po dokonaniu tego osiągnięcia, w sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy. Przez 49 lat rekord Gerda Muellera był nietknięty. Dziś to uległo zmianie. 15 maja 2021 roku − Robert Lewandowski. Wielki dzień w historii niemieckiej i światowej piłki" - piszą użytkownicy Twittera. "Jakiś wielki mecz "Lewego" to nie był, ale co się odwlecze..." - Marcin Gazda z Eleven Sports.

Robert Lewandowski popisał się cudownym gestem! Potem do akcji weszli jego koledzy. Coś pięknego

"Wydawało się po Andorze, że Lewandowski nie dosięgnie rekordu, a teraz jest szansa jeszcze go śrubować" - napisał Michał Trela z newonce.sport. "Piękny gest Lewandowskiego z 4EVER Gerd. Tak zdobywa się uznanie w Bawarii. Duma i szacunek" - dodał dyrektor Canal+ Sport Michał Kołodziejczyk.