Robert Lewandowski przebija legendarnego Gerda Muellera. Strzela na zawołanie

Zrobił to! Robert Lewandowski wyrównał rekord Gerda Muellera! Kapitan reprezentacji Polski zdobył bramkę w sobotnim meczu z Freiburgiem, strzelając 40. gola w tym sezonie Bundesligi. Lewandowski wyrównał rekord, który legendarny napastnik Bayernu Monachium ustanowił w sezonie 1971/72. Rekord, który wydawał się od tamtej pory nieosiągalny dla nikogo w przyszłości.

I choć w samej liczbie strzelonych bramek aktualnie panuje remis, jest statystyka, w której to Lewandowski jest zdecydowanie lepszy od legendarnego Niemca! Robert Lewandowski w tym sezonie strzela jak na zawołanie - średnio co 59 minut. Gdyby utrzymał taką skuteczność w meczach, w których nie zagrał z powodu kontuzji, już teraz miałby na swoim koncie aż 46 bramek! Gerd Mueller w swoim rekordowym sezonie strzelał średnio "jedynie" co 77 minut.

Co więcej, Robert Lewandowski na zdobycie 40 bramek potrzebował 28 spotkań. Dla porównania, Gerd Mueller ten sam wynik osiągnął w "aż" 34 meczach, czyli zagrał o sześć spotkań więcej niż Lewandowski. A przed Polakiem jeszcze okazja na pobicie rekordu legendy Bayernu - do rozegrania pozostał jeszcze mecz z Augsburgiem - w sobotę, 22 maja, o godz. 15:30.

