Mueller o Lewandowskim: To szalone. Możemy zrobić tylko jedno

Robert Lewandowski wyrównał rekord Gerda Muellera! Kapitan reprezentacji Polski strzelił gola w sobotnim meczu z Freiburgiem, zdobywając 40. bramkę w tym sezonie Bundesligi. Lewandowski wyrównał rekord, który legenda Bayernu Monachium ustanowiła w sezonie 1971/72.

Chwilę po meczu z Freiburgiem Lewandowski skomentował w mediach społecznościowych swój wyczyn. "Osiągnąłem cel, którego sobie nawet nie wyobrażałem. Jestem niesamowicie dumny, że podążając śladami legendy Gerda Muellera, piszę historię Bayernu i jestem częścią historii, które fani będą opowiadać swoim dzieciom" - napisał Lewandowski.

"Możemy zdjąć kapelusz przed Lewandowskim"

Sukces Polaka skomentowali też pracownicy Bayernu, jego trener i koledzy z drużyny. - Wszyscy cieszymy się z osiągnięcia Roberta. Sprowadziliśmy go do Bayernu siedem lat temu i przez ten czas stał się jednym z najbardziej wartościowych zawodników w historii klubu. Grałem z Gerdem Muellerem i wiem, że życzył mu tego dnia z całego serca. Obaj są napastnikami, którzy przeszli do historii piłki nożnej - powiedział dyrektor wykonawczy klubu, Karl-Heinz Rummenigge, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

- Poprzedni rok był dla Roberta najlepszym w karierze, zdobył mnóstwo trofeów i został najlepszym piłkarzem świata. Teraz wyrównał rekord Muellera. W ostatnich latach nikt nie wierzył, że ten rekord jest w ogóle osiągalny. Teraz jednak Robert jest najlepszym napastnikiem na świecie i musimy chwilę poczekać, by zobaczyć, co będzie jego następnym celem - dodał trener Bayernu, Hansi Flick.

- Dla Roberta strzelanie trzech goli w jednym meczu jest zupełnie normalne. Imponował nie tylko w tym sezonie, ale też w wielu poprzednich. To szalone. To wielki moment, bo dzięki golom Muellera ten klub może mierzyć w najwyższe cele. Bayern rósł dzięki niemu, a teraz Lewandowski wszedł na jego poziom i możemy tylko zdjąć przed nim kapelusz. Drużyna mu w tym pomogła i bardzo docenia to, czego dokonał - powiedział Thomas Mueller.

Lewandowski wyrównał rekord Muellera!

