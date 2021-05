Joachim Loew jest pewny: Rekord Lewandowskiego i Muellera zostanie pobity

Zrobił to! Robert Lewandowski wyrównał rekord Gerda Muellera! Kapitan reprezentacji Polski zdobył bramkę w sobotnim meczu z Freiburgiem, strzelając 40. gola w tym sezonie Bundesligi. Lewandowski wyrównał rekord, który legendarny napastnik Bayernu Monachium ustanowił w sezonie 1971/72. Rekord, który wydawał się od tamtej pory nieosiągalny dla nikogo w przyszłości.

Robert Lewandowski, wyrównując rekord Gerda Muellera, przeszedł już do historii Bundesligi. Nie mogą więc dziwić wielkie słowa, które pojawiły się natychmiast w niemieckich mediach. Dziennikarze portalu tonight.de docenili, że w tak wielkiej chwili nie zapomniał o "bomberze narodu". W ten sposób zwrócili uwagę na specjalną dedykację Polaka w kierunku Muellera - dedykowaną koszulkę z napisem "4ever Gerd".

Lewandowski był traktowany przez kolegów aż do granic absurdu. Pobicie rekordu nie było mu pisane tym razem

Z kolei portal welt.de zwrócił uwagę, że dla Roberta Lewandowskiego to kolejny "kamień milowy" w jego karierze. Po tym, gdy pięciokrotnie zostawał królem strzelców Bundesligi (w latach 2014, 2016, 2018-2020), teraz nie tylko zdobył koronę po raz 6., ale na zawsze zapisał się w historii Bundesligi.

Wielkich słów nie szczędził także Joachim Loew, który po mistrzostwach Europy przestanie pełnić funkcję selekcjonera reprezentacji Niemiec. - To imponujące, gdy zdobywa się taką liczbę bramek. 40 bramek w jednym sezonie Bundesligi to coś fenomenalnego. Obecnie jest to z pewnością trudniejsze niż wcześniej - podkreślił Loew dla Sport Buzzera.

Loew nie był jednak osamotniony w gratulacjach dla Lewandowskiego. - Robert ma przed sobą jeszcze kilka lat. Gratulacje z powodu 40 bramek, musisz je pobić jako pierwszy - przyznał Lothar Matthaeus, legenda Bayernu i reprezentacji Niemiec. Z kolei Dietmar Hamann przyznał, że to, co zrobił Lewandowski "jest niezwykłe". - Wystarczy zobaczyć, jak drużyna ustawiła się w szpalerze. To świadczy o ich wdzięczności. Gdy rekord trwa przez 50 lat, wiesz, że to był rekord na wieki - podkreślił były piłkarz Bayernu.

Joachim Loew studzi jednak zapędy i jest pewny, że również ten rekord zostanie pobity. - Gerd Mueller był wyjątkowy w Niemczech, ale każdy rekord w pewnym momencie zostanie pobity. Zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie jeszcze lepszy. Nawet jeśli Lewandowski zdobędzie 41 bramek, ten rekord też pewnego dnia zostanie pobity - podkreślił selekcjoner reprezentacji Niemiec.

Lewandowski ma jeszcze jeden rekord do pobicia!

W niemieckich mediach regularnie pojawia się wątek kolejnego rekordu, który do zaatakowania ma Robert Lewandowski. Do tej pory w Bundeslidze strzelił łącznie 276 bramek. Do doścignięcia Gerda Muellera pozostało mu jeszcze 89 goli. Jeśli Polak pozostanie w lidze niemieckiej dłużej niż do końca obecnego kontraktu (obowiązującego do czerwca 2023 roku), będzie miał okazję zostać najlepszym strzelcem Bundesligi wszech czasów!

Lewandowski wyrównał rekord Muellera!

