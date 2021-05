Nowe informacje ws. transferu Lewandowskiego. To miejsce jest celem Polaka

W Niemczech cały czas spekuluje się o przyszłości Roberta Lewandowskiego. Zaczęło się od informacji Maxa Bielefelda, dziennikarza Sky Sports, który w zeszłym tygodniu napisał, że z agentem Pinim Zahavim kontaktowało się kilka czołowych europejskich klubów, które byłyby zainteresowane pozyskaniem Polaka. A później Tageszeitung jeszcze dodał, że na stole Bayernu leży już jedna konkretna oferta za Lewandowskiego.

"Celem Lewandowskiego jest Premier League"

Niemiecki "Sport Bild" informuje, że celem dla Roberta Lewandowskiego i Piniego Zahaviego nie będzie Real Madryt, a ewentualne przenosiny do Anglii. To właśnie w klubach Premier League Polak mógły liczyć na zdecydowaną podwyżkę wynagrodzenia. A stać by było na to kilka klubów. - Celem transferowym byłaby Anglia, gdzie podwyżka wynagrodzenia dla Lewandowskiego nie byłaby żadnym problemem - zaważa "Sport Bild". Ten sam dziennik zauważa jednak, że Bayern nadal nie jest chętny by sprzedać Polaka.

Portal Sport1.de. podaje, że Zahavi chce zapewnić mu "ostatni wielki kontrakt". A nie bez znaczenia mają być też "przykre doświadczenia z Davidem Alabą", który również jest klientem Zahaviego i którego kontrakt z Bayernem wygasa w czerwcu tego roku, a obie strony nie dogadały się w sprawie przedłużenia umowy. "Dlatego to wcale nie jest nierozsądny scenariusz, że Lewandowski opuści Bayern latem przyszłego roku" - czytamy w Sport1.de.