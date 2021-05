Messi zwołał specjalne spotkanie piłkarzy we własnym domu. Prawdziwa fiesta [WIDEO]

Do końca sezonu LaLiga zostały cztery kolejki i na razie nic nie zostało jeszcze rozstrzygnięte. Tymczasem do sieci trafił film, na którym można usłyszeć, jak piłkarze Barcelony głośno śpiewają "Campeones, campeones", co oznacza "mistrzowie". Przyśpiewka ma stanowić wyjątkową motywację dla wszystkich graczy katalońskiego klubu, którzy wciąż wierzą w to, że mogą jeszcze odzyskać mistrzostwo Hiszpanii po jednym sezonie przerwy.

