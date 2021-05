Lukaku znów prowokuje Ibrahimovicia. "Teraz się pokłoń"

Odwieczna rywalizacja dwóch klubów z Mediolanu trwa w najlepsze. Inter po 11 latach zdobył mistrzostwo Serie A, przerywając trwającą aż 9 lat hegemonię Juventusu. Natomiast AC Milan ostatni raz cieszył się ze "scudetto" w sezonie 2010/11. Triumf Ekipy Antonio Conte nad rywalami stał się faktem w niedzielę, gdy Atalanta zremisowała na wyjeździe z Sassuolo 1:1.

Rywalizacja pomiędzy Interem a Milanem przeniosła się do mediów społecznościowych. Napastnik Interu, Romelu Lukaku po zdobyciu mistrzostwa postanowił zaczepić w mediach społecznościowych Zlatana Ibrahimovicia, mając w pamięci słowa, które Szwed zamieścił kilka miesięcy temu. "Mediolan nigdy nie miał króla, oni mają Boga" - napisał napastnik Milanu w październiku 2020 roku.

Lukaku prowokuje Ibrahimovicia po zdobyciu mistrzostwa Włoch. "Teraz się pokłoń"

Teraz Belg postanowił mu odpowiedzieć w uszczypliwy sposób. "Prawdziwy Bóg ukoronował króla. Teraz się pokłoń. Król Mediolanu - taki wpis opublikował na Twitterze Lukaku.

Wcześniej, bo w lutym 2020 roku Lukaku rozpoczął medialne przepychanki z Ibrahimoviciem, pisząc: "W mieście jest nowy król". Ten komentarz odnosił się do wygrania derbów Mediolanu przez Inter 4:2.

Sprzeczka z udziałem napastników Interu i Milanu miała też miejsce na boisku

To nie jedyny zatarg, do jakiego w ostatnim czasie doszło pomiędzy dwoma zawodnikami. 26 stycznia 2021 roku podczas spotkania Inter – Milan (2:1) w Pucharze Włoch doszło do sprzeczki między nimi po faulu Alessio Romagnolego. Lukaku zareagował impulsywnie i ruszył w stronę kapitana Milanu, któremu na pomoc przybył Ibrahimović. Włoski Związek Piłki Nożnej zajął się tą sprawą ze względu na podejrzenia, że napastnik Milanu obraził zawodnika Interu na tle rasistowskim. Miał on nawiązywać do rytuałów voodoo, uprawianych przez matkę Romelu Lukaku. Po trzech miesiącach od incydentu oficjalnie zakończono sprawę.

Lukaku i Ibrahimović zostali ukarani grzywną w wysokości 3 tys. euro przez Włoski Związek Piłki Nożnej, a dodatkowo kary finansowe po 1250 euro nałożyły na nich oba kluby z Mediolanu. Niesportowe zachowanie i prowokacyjne zwroty, które są niezgodne z kryterium lojalności, uczciwości i sportowej postawy" - przekazał w oświadczeniu Włoski Związek Piłki Nożnej (FIGC).

AC Milan na cztery kolejki przed końcem sezonu zajmuje w Serie A czwarte miejsce, mając 69 pkt, tyle samo co trzeci Juventus i druga Atalanta. Piąte jest Napoli, które traci do nich zaledwie dwa punkty. Już w niedzielę 9 maja Juventus zagra u siebie z Milanem.