615 dni i koniec. Ukraiński skandalista powrócił

615 - tyle dni minęło od ostatniego meczu Mychajło Mudryka. Ukrainiec ostatni raz pojawił się na boisku 28 listopada 2024 roku w meczu Ligi Konferencji: 1. FC Heidenheim - Chelsea. Angielski zespół wygrał wtedy 2:0, a Mudryk zdobył nawet gola. Od tamtej pory obecnie 25-letni zawodnik nie pojawił się na boisku, bo został zawieszony za doping (w jego próbce antydopingowej znaleziono ślady zakazanej substancji – meldonium).

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615 dni i koniec. Mudryk wrócił do gry

Kilka dni temu zawieszenie Mudryka zostało skrócone przez przez Angielską Federację Piłkarską (FA) we współpracy ze Światową Agencją Antydopingową (WADA) oraz Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu (CAS). Ukrainiec przyleciał do Hongkongu, gdzie do sezonu przygotowuje się Chelsea.

W środowe popołudnie Mudryk wrócił do gry! Ukrainiec pojawił się na boisku 82. minucie w meczu Chelsea - Juventus. Zmienił Nicolasa Jacksona. Włosi wygrali 1:0, a zwycięskiego gola zdobył Edon Zhegrova w 68. minucie.

"Ukrainiec wszedł w 82. minucie przy aplauzie 43-tysięcznej publiczności zgromadzonej na stadionie Kai Tak – zaledwie pięć dni po zakończeniu jego zawieszenia. W swojej pierwszej akcji omal nie dopadł do zbyt mocno zagranej piłki prostopadłej od Estevao. Był również aktywny w pressingu, zamykając rywali i grając na swojej ulubionej pozycji na lewym skrzydle. 25-latek posłał także pod koniec meczu niezłe dośrodkowanie lewą nogą" - opisuje jego występ "BBC".

Dziennikarz Nizaar Kinsella dodaje, że Mudryk wydawał się być jednym z głównych celów dla łowców autografów, a wielu kibiców nosiło koszulki z jego nazwiskiem i numerem.

- To był wzruszający moment dla wszystkich w klubie, gdy zobaczyli go z powrotem na boisku, zwłaszcza kiedy przed meczem powiedziałem mu, że może zagrać przez 10–15 minut. Z pewnością Mudryk był zachwycony. Po tak długiej przerwie powrót na boisko był dla niego wspaniałym uczuciem - przyznał Xabi Alonso, trener Chelsea.

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Jego zespół w sparingach zagra jeszcze z: Milanem (8 sierpnia), malezyjskim Johor Darul Takzim FC (9 sierpnia) oraz Realem Sociedad (15 sierpnia).