Zmiana na szczycie w klubie Ekstraklasy. Media: Sensacyjny powód

Cracovia dość słabo rozpoczęła sezon Ekstraklasy, zdobywając tylko jeden punkt w dwóch meczach. Do ważnej i dość zaskakującej decyzji doszło w klubowych gabinetach. "Pasy" w oficjalnym komunikacie poinformowały o odejściu z klubu Davida Amdurera, wiceprezes uchodził za kluczową postać w projekcie Roberta Platka.

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David Amdurer odchodzi z Cracovii. Jest oficjalny komunikat klubu

Cracovia poinformowała o rozstaniu z Davidem Amdurerem w oficjalnym komunikacie, zamieszczonym w mediach społecznościowych.

"Klub Sportowy Cracovia informuje, że David Amdurer podjął decyzję o ustąpieniu ze stanowiska wiceprezesa Zarządu i kończy pracę w strukturach klubu, aby podjąć nowe wyzwania zawodowe. Dziękujemy Davidowi za jego zaangażowanie i życzymy sukcesów w kolejnych przedsięwzięciach zawodowych i osobistych." - pisze na portalu X oficjalny profil krakowskiego klubu.

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To możliwa przyczyna odejścia wiceprezesa Cracovii

Do możliwej przyczyny odejścia Amdurera dotarł portal Weszło. Problem miał stanowić... koncert, który finalnie się nie odbył. Wydarzenie zaplanowano podczas niedawnego meczu jubileuszowego z Sevillą organizowanego przez Cracovię z okazji 120-lecia istnienia klubu. W Krakowie miała pojawić się brytyjska grupa Faithless. Ostatecznie plany się zmieniły, a sytuacja miała doprowadzić do rezygnacji działacza, który był niezwykle mocno zaangażowany w organizację koncertu. Klub miały przerosnąć koszta przedsięwzięcia, finalną decyzję podjął prezes Colak.

Rezygnacja Amdurera oznacza, że z powołanego siedem miesięcy temu trzyosobowego zarządu, na stanowisku pozostał tylko Murat Colak. Wcześniej z klubem pożegnała się Elżbieta Filipiak - dzisiaj skonfliktowana z nowymi władzami Cracovii.