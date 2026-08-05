Zmiana zasad w Lidze Mistrzów! UEFA ogłasza dobre wieści dla kibiców

Wojna UEFA z FIFA trwa. Wszystko zaczęło się od nowego projektu, który światowa federacja chciała wprowadzić w życie. "FIFA Forward Enterprise" miało na celu sprzedaż udziałów w międzynarodowych turniejach - między innymi w mistrzostwach świata. Zyski, według założeń centrali, trafiłyby do krajów najbardziej potrzebujących wsparcia w rozwoju piłki nożnej.

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Dla organizacji prowadzonej przez Aleksandra Ceferina była to jednak sprzedaż ideałów w celu uzyskania większych zysków, a na to zgody być nie mogło - zwłaszcza w przypadku, gdy FIFA nie komunikowała swoich zamiarów członkom. UEFA jednak zdaje sobie doskonale sprawę z tego, że kto stoi w miejscu, ten się cofa. Podjęto więc decyzję o zmianie reguł.

UEFA zmienia zasady w Lidze Mistrzów

Brytyjski "Mirror" podaje dokładne szczegóły dotyczące modyfikacji przepisów obowiązujących w europejskich pucharach. Nowe zasady będą obowiązywać we wszystkich trzech najważniejszych rozgrywkach klubowych - Lidze Mistrzów, Lidze Europy oraz Lidze Konferencji.

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Nie mowa tu o dużych zmianach. Jedna z nich znacząco jednak wpłynie na pracę trenerów. Podjęto bowiem decyzję o zwiększeniu limitu żółtych kartek, po których piłkarz zostanie ukarany zawieszeniem. Do tej pory potrzebne były do tego trzy osobne upomnienia. Teraz zawodnicy będą pauzować dopiero po czwartej żółtej kartce.

Koniec ze stoperami na trybunach

Drugą zmianą jest natomiast rezygnacja z przepisu, który dla wielu kibiców oglądających mecze z trybun był bezsensowny. Do tej pory bowiem zegar umieszczony na stadionie musiał zatrzymywać się po upływie 45 i 90 minut. Od teraz natomiast kluby będą mogły pokazywać doliczony czas np. na telebimach. Reguła ta została zmieniona już przed dwoma laty w Premier League. Fani nie będą więc zmuszeni do uruchamiania stoperów tuż przed przerwą czy zakończeniem spotkania.

Nie została natomiast wprowadzona kontrowersyjna zasada, która weszła w życie na tegorocznych mistrzostwach świata. Chodzi o tzw. przerwy na nawodnienie, które na mundialu były obowiązkowo zarządzane przez sędziów po ok. 20-25 minutach gry, niezależnie od warunków atmosferycznych. "Konieczność zapewnienia przerw na nawodnienie jest oceniana indywidualnie, jeżeli spodziewane są wysokie temperatury" - już w czerwcu informowała UEFA.