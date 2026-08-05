Wrze między organizatorami mundialu. Chcą zrezygnować

Hiszpania w poprzednim miesiącu świętowała zdobycie drugiego w historii mistrzostwa świata. "La Roja" w finale turnieju pokonali 1:0 Argentynę po trafieniu w dogrywce Ferrana Torresa. Zespół z Półwyspu Iberyjskiego będzie jednym ze współgospodarzy kolejnej imprezy, która ma się odbyć również w Portugalii i Maroku. Ponadto trzy pierwsze mecze zostaną rozegrane w Urugwaju, Argentynie i Paragwaju.

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Zobacz wideo Kibice Hiszpanii i Argentyny po finale mundialu

Będzie rozłam wśród organizatorów MŚ? Hiszpania nie chce organizować turnieju z Marokiem

Hiszpańska grupa parlamentarna Sumar domaga się przełomowych decyzji przed mistrzostwami świata 2030. Lewicowa partia złożyła w krajowym Kongresie wniosek, w którym zaprotestowała przeciwko organizacji turnieju z Marokiem.

"Dokument podpisało czterech parlamentarzystów, z których trzech reprezentuje Zjednoczoną Lewicę. Autorzy inicjatywy zaproponowali, aby Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej , Królewski Hiszpański Związek Piłki Nożnej i władze Portugalii ponownie rozważyły model nadchodzących Mistrzostw Świata. W dokumencie podkreślono, że piłka nożna nie może być narzędziem wybielania wszystkiego." - pisze portal gazeta.press.

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Oto, dlaczego Hiszpania nie chce organizować mundialu z Marokiem

Działanie polityków jest spowodowane wydarzeniami w graniczącej z Marokiem miejscowości Ceuta. 30 i 31 lipca migranci z Maroka masowo przekroczyli granicę hiszpańskiej enklawy. Hiszpania zatrzymała napływ uchodźców, do Afryki miało wrócić około 73,5 tys. migrantów, w wyniku zdarzenia według medialnych doniesień śmierć poniosło 71 osób.

"Zwrócono się do władz wykonawczych z prośbą o ocenę „wpływu wydarzeń na granicy w Ceucie na zobowiązania w zakresie praw człowieka związane z turniejem" oraz o przedstawienie propozycji dodatkowych działań, jeśli udowodnione zostaną „poważne" naruszenia zobowiązań międzynarodowych i zobowiązań w zakresie praw człowieka podjętych przez którykolwiek z krajów gospodarzy. Grupa domaga się również wyjaśnienia zdarzeń, które miały miejsce na granicy w Ceucie, identyfikacji osób zmarłych i zaginionych, ustalenia odpowiedzialności za nie oraz wdrożenia skutecznych mechanizmów wczesnego ostrzegania, ochrony nieletnich i ratowania życia." - pisze portal rtve.es.

Gianni Infantino zapowiada najlepszy mundial w historii

Według prezydenta FIFA mundial w 2030 roku będzie najlepszym w historii. FIFA wciąż rozważa powiększenie liczby uczestników do 64, co oznaczałoby pobicie tegorocznego rekordu. W Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku oglądaliśmy starcia 48 drużyn, w 104 meczach.

Najbliższy mundial odbędzie się w dokładnie setną rocznicę pierwszego turnieju. Grający przed własnymi kibicami Urugwajczycy pokonali wówczas w finale Argentynę 4:2, zostając pierwszymi mistrzami świata.