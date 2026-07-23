Media: Najbogatszy człowiek świata zainteresowany zakupem giganta

Piłkarze Liverpoolu udali się na przedsezonowe tournée do Stanów Zjednoczonych, gdzie zmierzą się towarzysko z Sunderlandem, Wrexham AFC i Leeds United. "The Reds" w celu zmazania plamy po poprzednim sezonie zatrudnili nowego trenera, Andoniego Iraolę, a także zakontraktowali nowych piłkarzy - Jeremy'ego Jacqueta czy Victora Munoza. To jednak może nie być koniec zmian w jednym z największych angielskich klubów.

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Wielkie zmiany w Liverpoolu? Bezos może wejść do klubu

Fenway Sports Group, czyli właściciele klubu, rozpoczęli poszukiwania zewnętrznego kapitału dla Liverpoolu. Teraz FSG potwierdziło, że inwestycją zainteresowane jest konsorcjum rodziny Mittal, którym zarządza Amit Bhatia. Jego udziały miałyby sięgać około 30 proc. udziałów przy jednoczesnym zachowaniu przez FSG statusu większościowego udziałowca.

Jak donosi BBC, umowa nie została jeszcze sfinalizowana. Inwestycja natomiast miałaby przebiegać według podobnej struktury, jak sprzedaż mniejszościowego udziału firmie inwestycyjnej Dynasty w 2023 roku. Financial Times z kolei dodaje, że wartość klubu w ramach tej transakcji wyceniana byłaby na około 6 miliardów dolarów.

Bhatia to zięć miliardera. Lakshmiego Mittala. Rodzina ma w swoim portfolio także pakiet kontrolny krykietowego zespołu Rajasthan Royals, a także drugi co do wielkości pakiet udziałów w występującym w NBA Boston Celtics. Ponadto Bhatia dotychczas posiadał udziały w Queens Park Rangers, ale aby uniknąć problemów związanych z posiadaniem więcej niż jednego klubu, postanowił przekazać je Rubenowi Gnanalingamowi.

Sytuacja robi się o tyle ciekawsza, że propozycję dołączenia do konsorcjum, które planuje inwestycję w Liverpool, otrzymał założyciel Amazona, Jeff Bezos, o czym poinformowało Sky News. Na ten moment jednak nie ma pewności, że Bezos, którego majątek wyceni się na około 257 miliardów dolarów, zdecyduje się na taki ruch, lecz rozmowy faktycznie miały miejsce.

Bezosowi oczywiście nie jest obcy świat sportu. 62-latek w przeszłości rozważał wejście do grającego w NFL Washington Commanders. Dodatkowo w serwisie Amazon Prime Video co jakiś czas rozszerzana była oferta transmisji wydarzeń sportowych oraz filmów dokumentalnych w tej tematyce. W 2018 roku zresztą Liverpool otrzymał propozycję udziału w dokumentalnej serii Amazona pod tytułem "All or Nothing", lecz na prośbę Jurgena Kloppa została ona odrzucona.

Co ważne: na obecnym etapie nic nie wskazuje na to, by inwestycja ta - mimo swoich rozmiarów - miałaby być wstępem do całkowitej sprzedaży klubu przez FSG. Na ten moment ma chodzić wyłącznie o strategiczne partnerstwo.

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