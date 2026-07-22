Antybohater finału MŚ przerwał milczenie. "Przyszedł czas..."

Leandro Paredes to defensywny pomocnik zespołu Boca Juniors. 32-latek na przestrzeni lat występował w takich klubach jak: AS Roma, Zenit Sankt Peteresburg, Paris Saint-Germain czy Juventus. W 2022 roku w Katarze zdobył z kadrą "Albicelestes" mistrzostwo świata, czego po czterech latach nie udało się powtórzyć, a sam Paredes okrył się hańbą.

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Paredes po finale z Hiszpanią. "To była duma"

W finale przeciwko Hiszpanii 32-latek wszedł na boisko po przerwie, zmieniając Nicolasa Gonzaleza. Zaledwie po 7 minutach dostał żółtą kartkę, a później sukcesywnie pracował na drugą. Faulował m.in. w 60., 76. minucie, czy już w doliczonym czasie gry. Tylko pobłażliwości sędziego Slavko Vincicia zawdzięcza to, że dograł do końca spotkania, a jego drużyna nie kończyła tego meczu w dziewięciu. W 93. minucie z boiska za obejrzenie drugiego żółtego kartonika wyleciał Enzo Fernandez.

Po końcowym gwizdku oznajmiającym światu nowego mistrza świata doszło do skandalicznych scen. "Obrońca reprezentacji Argentyny Nahuel Molina uderzył kapitana Hiszpanii Rodriego w brzuch, gdy ten wybiegł na boisko, aby świętować triumf swojej drużyny. Ponadto w środkowej części murawy Leandro Paredes złapał Erica Garcię za gardło oraz powalił na ziemię Gaviego" - napisał dziennikarz Sport.pl Piotr Więcławek.

Awantura mogła być znacznie większa, na szczęście nie doszło do eskalacji. Ale na głowy Argentyńczyków i tak posypały się gromy. Oburzenia nie kryli kibice, dziennikarze (np. Piers Morgan) czy byli piłkarze.

- Leandro Paredes może się cieszyć, że na boisku nie było kogoś takiego jak ja. Gdybym tam był, uderzyłbym go z główki i zostałbym wyrzucony z boiska - przyznał Zlatan Ibrahimović.

Tymczasem trzy dni po finale mundialu Paredes napisał na swoim Instagramie:

"Dziękuję Argentyno, kocham cię dziś i na zawsze" - zaczął.

"Dziś przyszedł czas napisać to z wielkim bólem w sercu, bo nie zdołaliśmy dać Wam tej radości, na którą nasz kraj tak bardzo zasługuje. Ale mam pierś pełną dumy, bo daliśmy z siebie wszystko i po raz kolejny zostawiliśmy naszą flagę na samym szczycie!".

"Dziękuję każdemu, kto był częścią tej reprezentacji, tej grupie piłkarzy, która oddała życie, by reprezentować te barwy tak, jak to robiła do ostatniej sekundy każdego meczu! To była duma być częścią najlepszej reprezentacji Argentyny w historii!!" - zakończył swój wpis Leandro Paredes.

Gracz Boca Juniors słowem nie wspomniał o bójce po przegranym finale z Hiszpanią, której był jednym z inicjatorów. Jego i sprawą pozostałych Argentyńczyków ma zająć się FIFA.