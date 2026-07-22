Tego Lewandowski mu nie zapomni. Legenda pobiła rekord MŚ, a teraz ogłasza

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Guillermo Ochoa - tylko ci trzej zawodnicy pojechali na sześć mundiali. Najmniej znany z tego grona jest meksykański bramkarz (na turniejach w 2006 i 2010 nie zagrał ani minuty), który nie miał bardzo imponującej kariery klubowej, ale na największej scenie reprezentacyjnej brylował.

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W 12 meczach rozegranych na mundialach Ochoa przepuścił 12 goli i pięciokrotnie zachował czyste konto - w tym cztery lata temu przeciwko reprezentacji Polski (0:0), gdy w drugiej połowie meczu grupowego zatrzymał rzut karny Roberta Lewandowskiego (dwa pozostałe karne na mundialach, Andreasa Granqvista w 2018 r. i Klaasa-Jana Huntelaara w 2014 r., przepuścił).

Postawa golkipera nigdy nie przełożyła się na wielkie sukcesy kadry - w prawie wszystkich wspomnianych turniejach Meksyk odpadał w 1/8 finału, a cztery lata temu nie wyszedł nawet z grupy, kosztem Argentyny i Polski. Można odnotować, że na tegorocznych MŚ wreszcie wygrał mecz fazy pucharowej, jednak po triumfie w 1/16 finału nad Ekwadorem (2:0) przyszła porażka z Anglią (2:3).

Ochoa, który w ostatnich tygodniach głównie wspierał kolegów doświadczeniem w szatni, a na boisku spędził tylko 12 minut ostatniego grupowego meczu z Czechami (3:0), już przed turniejem rozgrywanym w jego ojczyźnie, USA i Kanadzie zapowiadał zakończenie kariery. W we wtorek 21 lipca stało się to oficjalne.

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41-latek opublikował na Instagramie pożegnalny film. Tam, gdy po raz pierwszy mówi o reprezentacji, widać go właśnie broniącego rzut karny Lewandowskiego. Te ujęcia pojawiają się kilkukrotnie, co pokazuje, jak ważny był to moment w karierze bramkarza. Co do polskich wątków, to widać też zdjęcie Ochoi z Leo Beenhakkerem, byłym selekcjonerem polskiej kadry, gdy wspólnie pracowali w Clubie America.

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"Nigdy nie wyobrażałem sobie, dokąd zaprowadzi mnie marzenie. Dziś mogę tylko z dumą spojrzeć wstecz i powiedzieć: "Dziękuję" - tak zaczyna się pożegnalny wpis. "Dziękuję mojej rodzinie. Dziękuję moim kolegom z drużyny. Dziękuję każdemu kibicowi, który był ze mną na każdym kroku tej podróży. Zabieram ze sobą miłość milionów i spokój ducha, jaki daje mi poświęcenie wszystkiego dla Meksyku. Nikt nie odbierze nam wspólnych doświadczeń. Z całego serca dziękuję Wam za wszystko" - dodano.

W drużynie narodowej Ochoa rozegrał 154 mecze, w których przepuścił tyle samo bramek i zachował 64 czyste konta. Zdobył z nią sześć Złotych Pucharów CONCACAF i raz wygrał Ligę Narodów CONCACAF. Jest też brązowym medalistą Copa America 2007 oraz igrzysk olimpijskich w Tokio.

Znacznie mniej imponująco wygląda klubowa kariera znanego bramkarza. Zaczynał on w Clubie America, z którego w 2011 r. przeniósł się do AJ Ajaccio. Tam grał do 2014 r., a potem były: Malaga (2014-2016), Granada (2016/17), Standard Liege (2017-2019), Club America (2019-2023), Salernitana (2023-2024), Avs Futebol (2024/2025) i, po okresie bez klubu, AEL Limassol (2025/26). Może być trudno uwierzyć, że jednym transferem gotówkowym z udziałem Ochoi był ten ze Standardu do Clubu America - kwota wyniosła ledwie milion euro.

Bramkarz zagrał 112 meczów w Ligue 1 (180 wpuszczonych goli / 21 czystych kont), 49 w La Lidze (92/6) oraz 41 w Serie A (77/5). W europejskich pucharach występował tylko ze Standardem w sezonie 2018/19 - w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów Belgowie polegli z Ajaxem Amsterdam (2:2 i 0:3), a w Lidze Europy zabrakło im szczęścia. W grupie z Sevillą (1:5 i 1:0), Krasnodarem (2:1 i 1:2) oraz Akhisarsporem (2:1 i 0:0) zdobyli 10 pkt, ale Hiszpanie i Rosjanie po 12 pkt, dzięki czemu awansowali. Nie było jeszcze wtedy Ligi Konferencji i "spadków" do niej z trzecich miejsc w grupach LE, więc Standard zakończył grę w Europie. Klubowe trofea Guillermo Ochoi to: Puchar Mistrzów CONCACAF (2006), mistrzostwo Meksyku Clausura (2005), Puchar Meksyku Clausura (2019), dwa Superpuchary Meksyku (2005 i 2019) oraz Puchar Belgii (2017/18).