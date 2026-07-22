Królewski natychmiast reaguje na doniesienia tureckich mediów

To nie była zbyt udana przygoda Karola Linetty'ego na tureckich boiskach. 47-krotny reprezentant Polski związał się z Kocaelisporem latem ubiegłego roku, choć po zakończeniu pięcioletniego pobytu we włoskim Torino był łączony z powrotem do Lecha Poznań. Piłkarz nawet trenował na boiskach bocznych stadionu przy ul. Bułgarskiej, ale nie zdecydował się na to, by ponownie założyć niebiesko-białe barwy.

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Już pierwsze występy Linetty'ego na boiskach Super Lig nie były zbyt udane. Dopiero w październiku udało mu się zanotować pierwszą asystę w barwach Kocaelisporu w meczu przeciwko Konyasporowi (3:2), a następnie - choć był piłkarzem pierwszego wyboru - nie dawał swojej drużynie zbyt wiele. Na wiosnę jego status w zespole znacznie się pogorszył, co przełożyło się na małą liczbę minut od połowy marca. Sezon zakończył z trzema decydującymi podaniami na koncie, nie zdobywając przy tym żadnej bramki.

Tureckie media łączą Linetty'ego z Wisłą. Królewski nie czekał z reakcją

Wiadomo już, że ta przygoda nie potrwa ani chwili dłużej. 22 lipca Kocaelispor poinformował o rozwiązaniu umowy z polskim pomocnikiem za porozumieniem stron, choć wcześniej przedłużył kontrakt. Decyzja była spowodowana brakiem miejsca dla Linetty'ego w kadrze na letni obóz przygotowawczy. W ramach odszkodowania piłkarz otrzymał 200 tysięcy euro.

Informacja o odejściu 31-latka z Kocaelisporu nie zdążyła jeszcze dobrze ostygnąć, a w przestrzeni medialnej już zaczęły pojawiać się plotki na temat tego, gdzie Polak będzie kontynuować swoją karierę. Jego usługami miałby być zainteresowany beniaminek tureckiej ekstraklasy, Corum FK. Ponadto obserwować miałaby go Wieczysta Kraków, a zdaniem mediów z Turcji Linetty mógłby trafić również do Wisły Kraków.

Takie doniesienia przynajmniej przekazał portal Movikocaeli, a wieści te podał dalej Kamil Pawełczyk na portalu X. Szybko jednak doczekaliśmy się reakcji Jarosława Królewskiego. Prezes "Białej Gwiazdy" w krótki sposób zareagował na plotki łączące Linetty'ego z jego klubem.

- Nie - napisał. I więcej dodawać tutaj nie trzeba - Linetty pod Wawel nie trafi. A przynajmniej nie do Wisły, bo nie można wykluczać, że skusi się na niego Wieczysta. Nic natomiast nie wskazuje na to, żeby 31-latek ponownie założył koszulkę Lecha Poznań.

Najlepszy okres swojej kariery Karol Linetty przeżył we Włoszech. W 2016 roku wyjechał z Polski, by związać się z Sampdorią Genua, której szybko stał się podstawowym piłkarzem i jednym z kapitanów. Po czterech latach zdecydował się na transfer do Torino, gdzie także przejął opaskę kapitańską. Łącznie na boiskach Serie A rozegrał 255 spotkań, w których strzelił 14 goli i 15 razy trafił do siatki.

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