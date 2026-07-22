Modrić jest bez wątpienia piłkarską znakomitością. Zawodnikiem, którego szanuje się w wielu zakątkach świata. Pomocnikiem, mającym w swojej ojczyźnie status legendy już od wielu lat. Jak się okazuje, jego kariera nie kończy się jeszcze.

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Modrić ma przedłużyć kontrakt z Milanem

Chorwacki pomocnik jest fenomenem. W wieku 40 lat w dalszym ciągu potrafi zachwycać publiczność. Co prawda na boiskach Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych drużyna Zlatko Dalicia odpadła już na etapie 1/16 finału, przegrywając 1:2 z Portugalią. Sam zawodnik w czterech meczach mistrzostw nie zdobył gola, ale zaliczył jedną asystę, co w żadnej mierze nie może umniejszyć wielkości Modricia. To właśnie on był "mózgiem" ekipy, która ma na swoim koncie wicemistrzostwo świata z 2018 roku oraz brąz sprzed czterech lat.

Nie wiadomo, czy laureat Złotej Piłki z 2018 roku dalej będzie grał w reprezentacji Chorwacji. Bardzo możliwe, że 6 października rozegra swój ostatni mecz. Wtedy Chorwaci zmierzą się w Splitcie z Hiszpanią w ramach Ligi Narodów. Coraz więcej wiadomo zaś o jego karierze klubowej.

"Luka Modrić uzgodnił roczne przedłużenie kontraktu z Milanem. 40-latek sfinalizował warunki nowej umowy na sezon 2026/27" - napisał w portalu X dziennikarz Ben Jacobs.

Włosi z "La Gazzetta dello Sport" podali nieco więcej szczegółów odnośnie decyzji Chorwata i warunków nowej umowy. Kontrakt został przedłużony o występy w sezonie 2026/27 na mocy specjalnej klauzuli. Modrić zarobi 3,5 mln euro (tyle, co rok temu), a oficjalne ogłoszenie pozostania 40-latka w Mediolanie to kwestia kilku najbliższych dni.

W gestii nowego trenera "Rossonerich" Rubena Amorima będzie leżeć określenie roli Modricia w jego przebudowanym zespole. Ale liczby z poprzedniego sezonu są jednoznaczne. 40-latek był o zaledwie 184 minuty od przekroczenia granicy 3000 minut, spędzonych na boisku, w czym przeszkodziła kwietniowa kontuzja kości jarzmowej. Co ciekawe, Modrić tylko raz osiągnął ten pułap podczas 25-letniej (!) kariery i miało to miejsce w sezonie 2011/12 w barwach Tottenhamu, gdy Chorwat w całym sezonie uzbierał 3216 minut.

W poprzednim sezonie Luka Modrić zagrał w 37 meczach, zdobył 2 gole i dodał 3 asysty. Liczby może nie są porywające, ale jego wpływ na drużynę był znaczący. 40-latek w dalszym ciągu jest liderem drużyny na boisku i poza nim.

Dlaczego Chorwat zostaje w drużynie z Mediolanu?

"Nie chciał kończyć kariery rozczarowaniem, jakim był brak awansu Milanu do Ligi Mistrzów, lecz z przekonaniem, że latem 2027 roku będzie mógł się pożegnać po osiągnięciu celu. Co więcej, Liga Europy to trofeum, o które może zawalczyć, by wzbogacić swoją i tak niezwykle bogatą gablotę" - informuje "La Gazzetta dello Sport".

Wspomniano także o kwestiach prywatnych: "Na ostateczną decyzję wpływ miały także jego żona Vanja oraz dzieci: Ivano, Ema (grająca w młodzieżowej sekcji dziewcząt Milanu) i Sofia. Cała rodzina uważa Mediolan za gościnne miasto, a włoskie doświadczenie za rozwijające dla wszystkich".

Pierwszym poważnym sezonem dla Luki Modricia był ten 2004/05, gdy w barwach Dinama Zagrzeb zaczął swoją wielką karierę. Chorwat zapewne wybiegnie w podstawowej "11" Milanu w pierwszym meczu Serie A sezonu 2026/27 przeciwko Torino. Stanie się to 23 sierpnia, a więc na nieco ponad dwa tygodnie przed 41. urodzinami Modricia.