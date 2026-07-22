Widzew Łódź latem obrał inną strategię transferową niż w poprzednich oknach. Klub wzmacnia się nie hurtowo, a punktowo, przez co dotychczas przyszli "tylko" dwaj zawodnicy - napastnik Karol Świderski i lewy obrońca Mario Garcia. Niebawem ta lista powinna się wydłużyć.

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Media: Widzew Łódź kupuje piłkarza z FC Basel, Wygrali rywalizację ze znanym klubem

14. zespół ostatniego sezonu Ekstraklasy ma wzmocnić Marin Soticek, obecnie zawodnik FC Basel, o czym poinformował portal Meczyki.pl. Chorwacki skrzydłowy w Szwajcarii gra od dwóch lat, gdy wykupiono go z rodzimej NK Lokomotivy Zagrzeb za 3 miliony euro.

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21-latek niemało grał w FC Basel, jego bilans to 70 występów oraz po siedem bramek i asyst - w sezonie 2025/26 wystąpił m.in. w kwalifikacjach Ligi Mistrzów oraz fazie ligowej Ligi Europy (ogólny bilans 38/1/3). Wcześniej na poziomie seniorskim grał w Lokomotiwie (46 meczów, dziewięć goli, jedna asysta) i NK Jarun (pięć spotkań, dwa trafienia).

Poza tym Soticek jest młodzieżowym reprezentantem Chorwacji. Od marca 2024 r. występuje w kadrze do lat 21 (nie było go na czerwcowym zgrupowaniu), dla której w 20 meczach zdobył trzy bramki oraz miał cztery asysty. Utalentowany zawodnik może okazać się sporym wzmocnieniem Widzewa, który według Meczyki.pl wygrał rywalizację z Anderlechtem.

Marin Soticek ma trafić do Widzewa. Zajmie miejsce zwolnione przez Osmana Bukariego?

Chorwat przychodzi z niemałymi szansami na grę, bo zwolniło się miejsce na skrzydle po odejściu Osmana Bukariego na wypożyczenie do Crvenej zvezdy. Poza Ghańczykiem klub opuściło pięciu innych graczy: Dion Gallapeni został sprzedany do Wisły Płock (za 800 tys. euro), Maciej Kikolski wypożyczony do GKS-u Katowice, natomiast wygasły umowy Samuela Kozlovsky'ego (później Slovan Bratysława), Bartłomieja Pawłowskiego (Arka Gdynia) i Antoniego Błockiego (Mławianka Mława).

Widzew Łódź nowy sezon Ekstraklasy rozpocznie od domowego meczu z Motorem Lublin w niedzielę 26 lipca.