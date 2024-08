Głośno o tym, co zrobił Ruud van Nistelrooy po meczu Manchesteru United

Manchester United wygrał z Fulham 1:0 w pierwszej kolejce Premier League. Drużyna Erika ten Haga triumfowała dzięki bramce debiutanta - Joshuy Zirkzee - który wszedł na boisko w 61. minucie w miejsce Masona Mounta.

Przy bramce Holendra asystował Alejandro Garnacho. Argentyńczyk, który strzelił gola w zeszłotygodniowym meczu z Manchesterem City, wszedł na boisko w tym samym czasie co Zirkzee. Mimo że w piątek też uczestniczył w akcji bramkowej, to mógł zrobić więcej.

W doliczonym czasie gry po katastrofalnym błędzie Calvina Bassey'a Garnacho powinien strzelić gola na 2:0. Powinien, ale po akcji Marcusa Rashforda Argentyńczyk nie trafił na pustą bramkę. Mimo że nie miało to wpływu na wynik, to skrzydłowy United po spotkaniu wyglądał na bardzo niepocieszonego.

Van Nistelrooy pokazał klasę

I wtedy do akcji wkroczył nowy asystent ten Haga - Ruud van Nistelrooy. Kibice Manchesteru United zauważyli, że od razu po zakończeniu spotkania Holender ruszył w stronę Garnacho, który tuż po ostatnim gwizdku sędziego natychmiastowo poszedł w stronę szatni.

Van Nistelrooy objął Garnacho i przekazał mu kilka słów pocieszenia, wyraźnie podtrzymując go na duchu po fatalnie zmarnowanej sytuacji bramkowej. - Jestem tu po to, by organizować spotkania i przekazywać zawodnikom nasze pomysły, które przekładamy na boisko. A tych mamy naprawdę dużo - mówił van Nistelrooy zaraz po powrocie do Manchesteru United.

48-latek zakończył karierę w 2012 r. Van Nistelrooy grał w Manchesterze United w latach 2001-2006. W 219 meczach strzelił 150 goli. Z klubem zdobył mistrzostwo kraju, Puchar Anglii i puchar ligi. W trakcie kariery van Nistelrooy grał też w Den Bosch, Heerenveen, PSV Eindhoven, Realu Madryt, HSV Hamburg oraz Maladze.

Van Nistelrooy to 70-krotny reprezentant Holandii. W kadrze zdobył 35 bramek.