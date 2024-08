Po igrzyskach śmiał się z niej cały świat. "Przestańcie"

Igrzyska olimpijskie w Paryżu dobiegły końca. W ich trakcie doszło do kilku kontrowersji i afer. "Bohaterką" jednej z nich była Rachael Gunn, 36-letnia wykładowczyni uniwersytecka, która reprezentowała Australię w debiutującym na imprezie tańcu breakdance. Nie zdobyła jednak żadnego punktu, a o jej występie mówi cały świat. Wszystko dlatego, że był on dość nieporadny.

Zawodniczka zaprezentowała nietypowe ruchy. - Chciałam poruszać się inaczej, być wyjątkowa. (...) Kreatywność jest dla mnie niezwykle ważna. Wychodzę tam i pokazuję swój kunszt. Robię swoje i reprezentuje sztukę. O to właśnie chodzi - mówiła po pokazie. Tylko że nie przypadł on do gustu internautom, którzy mocno ją skrytykowali i wyśmiali. "W jaki sposób udało jej się zakwalifikować do tych zawodów?" - dopytywali się.

Mocna deklaracja Rachael Gunn po igrzyskach. "To dla mnie wielki zaszczyt". I nagle poruszyła temat hejtu

W sieci powstała nawet petycja skierowana do premiera Anthony'ego Albanese, w której sygnatariusze podnosili wiele zarzutów do Australijki, w tym, że dostała się na igrzyska nieuczciwie. "Żądamy publicznych przeprosin od Rachel Gunn i Anny Mears (szefowa australijskiej delegacji olimpijskiej - przyp. red.) za wprowadzenie w błąd australijskiej opinii publicznej i próbę oszukania społeczeństwa i zaprzepaszczenie wysiłków prawdziwych sportowców" - czytamy w petycji.

Australijka przez wiele dni pozostawała nieaktywna w mediach społecznościowych, ale w końcu zabrała głos. Zapewniła, że nie potraktowała igrzysk lekceważąco, a naprawdę mocno się do nich przygotowywała. - Potraktowałam je bardzo poważnie. Ciężko pracowałam i naprawdę dałam z siebie wszystko. To był dla mnie wielki zaszczyt, że mogłam być częścią australijskiej reprezentacji olimpijskiej - podkreślała w nagraniu opublikowanym na Instagramie.

Odniosła się też do hejtu, który spadł na nią po igrzyskach. Okazuje się, że był ogromny, czego sama zawodniczka się nie spodziewała i nie była na niego gotowa. - Pragnę podziękować wszystkim, którzy mnie wspierali. Naprawdę to doceniam i cieszę się, że udało mi się wnieść nieco radości do waszego życia. Taki był mój cel. Nie sądziłam jednak, że to też otworzy drzwi do tak wielkiej nienawiści, która szczerze mówiąc, była dla mnie bardzo druzgocąca - zaczęła.

Gunn z mocnym apelem do mediów

Następnie zaapelowała, by dziennikarze zmienili postępowanie i dali jej spokój, a przede wszystkim jej rodzinie. Wydaje się, że nie jest w stanie teraz wrócić do kraju i potrzebuje nabrać dystansu, dlatego też poinformowała, że najbliższe dni spędzi w Europie. - Mam prośbę do prasy. Przestańcie nękać moją rodzinę i przyjaciół, a także australijską społeczność breakdance czy społeczność taneczną. Oni naprawdę wiele przeszli w związku z tym - dodawała.

Gunn to utytułowana zawodniczka breakingu. Została wybrana najlepszą zawodniczką w tej dyscyplinie w Australii w latach 2020-21. Co więcej, sięgnęła też po Mistrzostwo Oceanii w 2023 roku. Tyle tylko, że jej "popis" na igrzyskach dał wiele do życzenia.