Trwa burza po walce Szeremety z Lin Yu-Ting. "Ma zniszczone życie"

Tydzień temu Julia Szeremeta sięgnęła po srebrny medal igrzysk olimpijski w Paryżu. 20-latka startowała w boksie w kategorii do 57 kilogramów. W finale przegrała na punkty z Lin Yu-Ting. Wokół Tajwanki oraz Imane Khelif powstało wiele zamieszania, gdyż zostały wykluczone z mistrzostw świata 2023. Zdaniem organizatorów (federacji IBA mającej powiązania z Rosją) w ich organizmie wykryto zbyt duży poziom testosteronu. Na dodatek rzekomo badania DNA miała wykazać u nich obecność męskich chromosomów XY. MKOl nie uznał jednak tych testów i pozwolił Yu-Ting oraz Khelif wziąć udział w zmaganiach w Paryżu.

REKLAMA

Zobacz wideo Natalia Kaczmarek ocenia igrzyska i Paryż. "Miasto nie jest moim ulubionym"

Marcin Held jest przeciwny hejtowi na rywalkę Julii Szeremety. "Ona taka się urodziła"

W trakcie igrzysk i po ich zakończeniu padło wiele nieprzyjaznych słów wobec pięściarek z Tajwanu i Algierii. O całą sytuację na kanale "Za Ciosem" został także zapytany zawodnik MMA Marcin Held, który ma za sobą występy dla takich federacji jak Bellator, UFC czy obecnie KSW.

- Według mnie to nie były "pięściarki", tylko pięściarki, bez cudzysłowu. Jestem zdania, że wszystkie znaki, poza wyglądem, wskazują, że ta zawodniczka jest kobietą - podkreślił Held. - Nie wiadomo nawet, czy te badania były, czy ich nie było, bo to rosyjska federacja teoretycznie zrobiła te badania i nie pokazała żadnych wyników, żadnych dowodów. Nawet jeśli były takie badania, to nie wiem, czy są wystarczające - dodał, odnosząc się do rzekomych badań DNA.

- Lin Yu-Ting urodziła się kobietą. Całe życie chodziła do żeńskiej szkoły. Całe życie była traktowana jako kobieta. Nie podoba mi się teraz, że wszyscy jej wmawiają bycie facetem. Nawet jeśli są drobne kontrowersje, to najbardziej poszkodowana jest ta kobieta, która ma generalnie ma życie zniszczone. Pojechała na igrzyska, ale to nie była jej wina. Ona taka się urodziła i spadł na nią taki hejt - ocenił zawodnik mieszanych sztuk walki.

- Wyobraź sobie, że masz córkę czy kogoś, kto jest brzydką kobietą i nagle wszyscy jej mówią, że ona jest facetem. Cały świat jej wmawia, że jest facetem. To mi się bardzo nie podoba. Ten hejt i takie piętnowanie. Ludzie piszą coś i powtarzają rzeczy bez zastanowienia. Nie weryfikują rzeczy. Nie lubię takiego szybkiego oceniania bez sprawdzania - mówił Held. Na koniec zaznaczył, że główną winę za całą sytuację ponosi MKOl, który nie wyjaśnił całej sprawy.