Świątek pokonała Kostjuk i od razu gorzkie słowa. "Czuję się jak chomik"

Iga Świątek jest już w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Cinncianti. W 1/8 finału Polka pokonała Martę Kostjuk 6:2, 6:2, a wcześniej - nie bez problemów - ograła Warwarę Graczową. Świątek bardzo szybko wróciła do gry po igrzyskach olimpijskich, gdzie zdobył brązowy medal.

REKLAMA

Zobacz wideo Co dalej z Igą Świątek? "Przeżyła ogromne napięcie. To był wielki cios"

I to właśnie m.in. na pytanie o szalony terminarz Świątek odpowiedziała po spotkaniu z Kostjuk. Polka została zapytana, czy po napiętym terminarzu w sezonie na mączce, a później Wimbledonie i igrzyskach olimpijskich zdążyła w ogóle odpocząć.

Na początku Świątek się jedynie uśmiechnęła. - Tak naprawdę miałam dwa i pół dnia wolnego po Wimbledonie. Oczywiście zdarzały się wolne dni poza kortem, ale w takim czasie nigdy nie jesteś w stanie w pełni odpocząć. Chcielibyśmy, by tego czasu było trochę więcej, ale nie oczekuję tego w tej części sezonu - powiedziała Polka.

Świątek: Trudny czas dla każdego

- Ten czas jest trudny dla każdego. Terminarz jest szalony, a będzie jeszcze trudniejszy i bardziej szalony. Szczerze mówiąc, to życzę nam powodzenia w tym czasie. Czuję się jak chomik w kole, który podąża tylko za kolejnymi turniejami - dodała.

- Nawet po igrzyskach olimpijskich nie było czasu, żeby odetchnąć. A szkoda, bo przydałby się czas na refleksję. Niektórzy zawodnicy może potrzebowaliby i kilku miesięcy, by przemyśleć, co się wydarzyło i przeżyć czas z medalem. Ale jesteśmy już na kolejnym turnieju i musimy wytrzymać to tempo. Takie jest życie z tenisem. Mam nadzieję, że wszyscy to wytrzymamy i będziemy mądrze planować swój czas - podsumowała Świątek.

W ćwierćfinale turnieju w Cinncinati Świątek zagra z Mirrą Andriejewą. Mecz w sobotę około 17:00.