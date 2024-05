Problemy, problemy Manchesteru City. Kluczowy piłkarz odchodzi po 7 latach!

Manchester City w miniony weekend przypieczętował dziesiąte mistrzostwo Anglii, z czego czwarte z rzędu. To najlepszy wynik w historii Premier League. Dodatkowo drużyna Pepa Guardioli pozostaje jeszcze w grze o Puchar Anglii, gdzie w finale zmierzy się z Manchesterem United.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto plany transferowe Jagiellonii

Jednak powoli na Etihad Stadium myślą o przyszłości i możliwych transferów z oraz do klubu. Przed rokiem z Manchesterem City pożegnali się Ilkay Guendogan i Riyad Mahrez, będący podstawowymi zawodnikami w drużynie, która wygrała tryplet.

Ederson może odejść do klubu z Arabii Saudyjskiej

Nadchodzącego lata także z klubu mogą odejść zawodnicy, którzy byli jego nieodzownymi elementami w ostatnich latach. Tutaj pojawia się nazwisko Edersona. Kontrakt brazylijskiego bramkarza z Manchesterem City obowiązuje do końca czerwca 2026 roku, więc byłby to dobry moment na zarobienie na 30-latku.

Fabrizio Romano poinformował, że Manchester City może sprzedać Edersona, jeśli do klubu napłynie dobra oferta. Dodał, że bramkarzem interesuje się kilka klubów z Arabii Saudyjskiej, a do ewentualnego transferu mogłoby dojść pod koniec letniego okienka transferowego. "Będzie to zależeć od zawodnika" - napisał Romano.

Ederson trafił do Manchesteru City latem 2017 roku. Przez siedem lat rozegrał dla klubu 332 meczów, w których wpuścił 257 bramek i zanotował 155 czystych kont. W tym czasie wygrał sześć mistrzostw Anglii, dwa Puchary Anglii, cztery Puchary Ligi Angielskiej, dwie Tarcze Wspólnoty, Ligę Mistrzów, Superpuchar Europy i Klubowe Mistrzostwo Świata.