Co za sensacja na MŚ w hokeju. Faworyt na kolanach [WIDEO]

Polscy hokeiści zakończyli już rywalizację na mistrzostwach świata w hokeju. Niestety, po powrocie do elity, znów szybko z niej spadają. To efekt tego, że w fazie grupowej zdobyli zaledwie jeden punkt w siedmiu spotkaniach (za porażkę po dogrywce z Łotwą) i zajęli ósme miejsce w grupie B. Z kolei w grupie A do ostatnich chwil toczyła się rywalizacja o kluczowe lokaty.

REKLAMA

Zobacz wideo Po wygranej z ZSRR "Przegląd" ukazał się z poślizgiem

Finlandia na kolanach! Wielka sensacja na MŚ w hokeju

We wtorek wieczorem doszło do pojedynku między Finlandią a Szwajcarią. Zdecydowanym faworytem byli mistrzowie olimpijscy z 2022 roku, choć z drugiej strony Szwajcarzy są rewelacją tegorocznej rywalizacji. Pierwsze tercja była dość wyrównana i nie padły w niej bramki. Emocje zaczęły się w tercji drugiej. Już pięć minut po jej początku Szwajcarzy wyszli na prowadzenie. Niespełna dwie minuty później było już 2:0!

Choć na odpowiedź Finów nie trzeba było długo czekać, to po chwili arbitrzy po weryfikacji uznali, że gol nie był strzelony prawidłowo. Po dziewięciu minutach drugiej tercji mistrzowie olimpijscy przegrywali wciąż dwoma trafieniami. Tuż przed przerwą Finowie złapali kontakt i było jasne, że będą wielkie emocje w trzeciej tercji.

Scenariusz był taki, jakiego można było się spodziewać. Choć pachniało sensacją, to Finowie robili wszystko, aby wyrównać. Ostatecznie to jednak Szwajcarzy zdobyli decydującą bramkę. Miało to miejsce w samej końcówce spotkania i ostatecznie zakończyło się ono ich wygraną 3:1.

Dla Finów nie była to pierwsza tego typu wpadka na turnieju w Czechach. Pięć dni temu niespodziewanie przegrali oni z Austrią. Na szczęście dla mistrzów olimpijskich obie porażki nie miały poważnych konsekwencji i Finlandia zagra w ćwierćfinale. Ich rywalem będą wielcy rywale - Szwedzi, a mecz zaplanowano na 23 maja.