Przed meczem piłkarze Chelsea, którzy z siedmiu poprzednich meczów wygrali pięć, mogli mieć nadzieje na nawiązanie walki z Liverpoolem. Piłkarze Juergena Kloppa szybko jednak wyprowadzili ich z tego błędu. Lider Premier League zdemolował drużynę Mauricio Pochettino. A ta powinna się cieszyć, że na Anfield Road straciła "tylko" cztery gole.

To była demolka. Fizyczna i taktyczna. Dość powiedzieć, że w pierwszej połowie Liverpool oddał aż 15 strzałów przy zaledwie jednym Chelsea. Chociaż zaczęło się od kontrowersji w polu karnym gospodarzy. W 6. minucie Virgil van Dijk wyraźnie faulował Connora Gallaghera, ale mimo to ani sędzia, ani system VAR nie zdecydowali o rzucie karnym dla zespołu Pochettino.

Od tamtej pory na boisku rządził Liverpool. W 8. minucie w poprzeczkę trafił Darwin Nunez. 10 minut później Urugwajczyk uderzał raz jeszcze, ale tym razem znakomicie interweniował Djordje Petrović.

W 23. minucie Serb był jednak bez szans. Najpierw piłkę stracił Ben Chilwell, a do Diogo Joty podał ją Conor Bradley. Portugalski napastnik Liverpoolu odważnie wszedł między Thiago Silvę i Benoita Badiashile'a i spokojnym uderzeniem pokonał Petrovicia.

Osiem minut później Serba uratował słupek po uderzeniu Curtisa Jonesa. Tyle szczęścia nie miał w 39. minucie, kiedy w pole karne gości wpadł Bradley, który wykorzystał mnóstwo miejsca i uderzeniem w dalszy róg podwyższył na 2:0.

Do przerwy Liverpool powinien prowadzić 3:0. Powinien, ale Nunez zmarnował rzut karny. Mimo że Urugwajczyk zmylił Petrovicia, to trafił w słupek. To, co nie udało się Nunezowi, w 65. minucie udało się Dominikowi Szoboszlaiowi.

W tej akcji kolejny raz błysnął najlepszy na boisku Bradley. To on dośrodkował z prawej strony, a Węgier pokonał Petrovicia uderzeniem głową. Sześć minut później w końcu odpowiedziała Chelsea. A konkretniej zrobił to Christopher Nkunku, który pokonał Alissona uderzeniem w dalszy róg po indywidualnej akcji.

Liverpool nie dał jednak Chelsea krzty nadziei. W 75. minucie w poprzeczkę trafił Nunez. Minutę później Petrović świetnie interweniował po strzale Harvey'a Elliotta. W 79. minucie Chelsea dobił Luis Diaz. Kolumbijczyk dostał podanie z lewej strony od Nuneza, wyskoczył zza pleców Badiashile'a i zdobył czwartą bramkę dla gospodarzy.

Liverpool pozostał na prowadzeniu tabeli Premier League. Zespół Kloppa ma pięć punktów więcej od Manchesteru City (mecz mniej) oraz Arsenalu. Chelsea jest dopiero na 10. pozycji. Obie drużyny kolejne mecze rozegrają w niedzielę. Chelsea podejmie Wolverhampton, a Liverpool zagra na wyjeździe z Arsenalem.

25 lutego kolejny mecz Liverpoolu z Chelsea. Dojdzie do niego na Wembley w finale Pucharu Ligi Angielskiej.