Nowe informacje ws. transferu Kiwiora. Arsenal podjął decyzję

Jakub Kiwior po transferze do Arsenalu nadal nie znalazł sobie miejsca w pierwszym składzie ekipy z Londynu. Dlatego też media coraz częściej spekulują o jego odejściu i powrocie do Serie A, skąd trafił do Premier League. Czy transfer Polaka w zimowym oknie transferowym jest możliwy? Nowe informacje w tej sprawie przekazał portal Meczyki.pl.

