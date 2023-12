Staranował Kloppa i skończył w szpitalu. Sceny w meczu Liverpoolu [WIDEO]

W sobotę 23 grudnia Liverpool zremisował 1:1 w hitowym starciu z Arsenalem w 18. kolejce Premier League. Głównym przedmiotem dyskusji po tym meczu znów będzie sędziowanie i VAR, ale do tego kibice angielskiej piłki już się przyzwyczaili. Całkowicie niespodziewana była za to sytuacja z 33. minuty meczu, gdy Juergen Klopp został staranowany przez własnego piłkarza. Chwilę później doszło do zmiany.

3 Screenshot TT: https://twitter.com/viaplaysportpl/status/1738625247190925604 Otwórz galerię Na Gazeta.pl