Kolejny gigant chce Kiwiora. "Pierwszy na liście"

Pierwszym zagranicznym klubem Jakuba Kiwiora, wychowanka GKS-u Tychy, był Anderlecht Bruksela. Z Belgii przeprowadził się na Słowację, gdzie grał dla Podbrezova oraz MSK Žilina. Latem 2021 roku kupiła go Spezia, a we Włoszech bardzo się rozwinął, szczególnie pod okiem utalentowanego trenera Thiago Motty, który dziś pracuje w Bolonii. Polski obrońca rok temu występował w pierwszym składzie na mistrzostwach świata, a tuż po katarskim turnieju za 25 milionów euro kupił go Arsenal.

W ciągu roku rozegrał w londyńskim zespole 21, w tym 13 w tym sezonie, a siedem z nich w Premier League. Problem zaczyna się, gdy spojrzymy na liczbę minut, które zaliczył w tym sezonie ligowym. Kiwior spędził na murawie zaledwie 248 minut.

Dlatego coraz więcej plotkuje się o potencjalnym transferze 23-latka. Obrońca wyceniony na 25 milionów euro zainteresował Milan, który ma kilku kontuzjowanych graczy. Polaka monitoruje też Fiorentina, która ma duże ambicje. A teraz dziennik "Il Mattino" twierdzi, że Napoli również przygląda się Kiwiorowi.

Kiwior trafi do Napoli?

Napoli w zeszłym sezonie zachwycało, bo nie dość, że zdobyło mistrzostwo Włoch, to w dodatku grało też w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Ale w obecnych rozgrywkach zanotowało falstart i Rudi Garcia musiał się pożegnać po zaledwie kilku miesiącach. Nowym trenerem został Walter Mazzarri, który już kiedyś pracował w Neapolu, no i zespół powoli wraca do formy. A żeby Napoli zagrało w przyszłym sezonie w LM, to prezes Aurelio De Laurentiis jest gotów zimą wzmocnić zespół.

"Napoli w styczniu może wydać nawet 30-40 milionów euro. Ale nie zamierza ich wydawać bez pełnego przekonania. Azzurri chcą awansować na klubowe mistrzostwa świata, które odbędą się latem, i dobrze poradzić sobie w Lidze Mistrzów. Napoli będzie się przyglądało piłkarzom, którzy mogą opuścić Premier League. Pierwszy na liście jest były zawodnik Spezii - Jakub Kiwior" - czytamy w "Il Mattino".

"Na razie Arsenal nie jest zbyt skłonny wypożyczyć zawodnika. Żąda 25 milionów euro. Pośrednicy są w ruchu" - dodaje neapolitański dziennik.

O ile ofensywa Napoli dobrze wygląda, o tyle obrona przestała być mocnym punktem. Alex Meret przyzwoicie broni, ale poniżej oczekiwań gra obrońca Amir Rrahmani, a ściągnięty latem Brazylijczyk Natan nadal ma dużo pracy przed sobą. Leo Ostigard oraz Juan Jesus też nie zapewniają pewności w tyłach drużyny, więc Kiwior miałby realną szansę na grę w podstawowym składzie.

Sytuacja w Serie A

Napoli zajmuje piąte miejsce i traci punkt do Bolonii, a aż 14 pkt do Interu, który jest liderem.