"Najgorsze możliwe losowanie". Ależ się wściekł! Burza w Lidze Mistrzów

Lazio Rzym było rewelacją minionego sezonu Serie A. Dość niespodziewanie klub zajął drugie miejsce, ustępując jedynie SSC Napoli. To pozwoliło mu na udział w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Tam poradził sobie przyzwoicie - w grupie z Atletico Madryt, Feyenoordem Rotterdam i Celtikiem zaliczył trzy zwycięstwa, remis i dwie porażki, dzięki czemu awansował do fazy pucharowej. Na kolejnym etapie rywalizacji będzie go czekało jednak niezwykle trudne zadanie. W poniedziałek 18 grudnia wylosowano pary 1/8 finału i włoska ekipa trafiła na Bayern Monachium, co bardzo zaniepokoiło jej działaczy.

REKLAMA

Zobacz wideo Listkiewicz dostał kontrę. Jaśniej się nie da. "Tragedia ludzka i groby"

Dyrektor Lazio Rzym wściekły po losowaniu 1/8 finału Ligi Mistrzów. "Będzie bardzo trudno"

Głos w sprawie zabrał Enrico Lotito, dyrektor Lazio, a zarazem syn prezydenta, Claudio Lotito. Nie był on optymistycznie nastawiony po poznaniu rywala. Nie gryzł się w język i wprost stwierdził, że drużyna miała pecha - trafiła bowiem na najsilniejszego przeciwnika.

- To najgorsze możliwe losowanie, na jakie mogliśmy liczyć. Będzie bardzo trudno. Ale oczywiście będziemy walczyć do końca. Bayern to niemal ekspert tych rozgrywek. Mam nadzieję, że będziemy grać tak dobrze w Lidze Mistrzów, jak do tej pory. Spróbujemy sił przeciwko Bayernowi - podkreślił działacz, cytowany przez portal sportmediaset.it.

Lotito nie zamierza się poddawać. Wprost przyznał, że mimo ostatnich problemów, z jakimi boryka się drużyna (zajmuje dopiero 11. miejsce w Serie A), chce podejść do nadchodzącego dwumeczu z najlepszym możliwym nastawieniem. - Jak podejdziemy do meczu z Bayernem? Z pewnością mając odpowiednie zaangażowanie. Bayern jest jedną z najsilniejszych drużyn. Będziemy starali się wykonać zadanie. Wiemy, że znaleźliśmy się w 1/8 finału dzięki ciężkiej pracy - dodał.

Lazio nie będzie miało łatwego zadania. Poprzednie mecze obu ekip przemawiają na korzyść Bayernu

Mimo wszystko to Bayern będzie faworytem tego dwumeczu. Pewnie przebrnął przez fazę grupową, notując aż pięć zwycięstw i jeden remis. Dodatkowo przemawia za nim historia rywalizacji z Lazio. Obie drużyny mierzyły się ze sobą w sezonie 2020/21 Ligi Mistrzów, również na etapie 1/8 finału. Wówczas górą byli Bawarczycy. W pierwszym meczu triumfowali aż 4:1, z kolei w rewanżu wygrali 2:1. W obu starciach trafiał Robert Lewandowski.

Pierwsze spotkanie 1/8 finału pomiędzy Bayernem a Lazio odbędzie się już 14 lutego. Gospodarzem będzie włoska ekipa. Rewanż zaplanowano tydzień później.