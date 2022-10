Manchester United znalazł następcę Cristiano Ronaldo

Saga transferowa z udziałem Cristiano Ronaldo ciągnie się już od kilku miesięcy. Portugalczyk latem wyrażał wolę odejścia z Manchesteru United, jednak ostatecznie nie zmienił klubu. Brytyjskie media spodziewają się jednak, że 37-latek będzie próbował zmienić otoczenie także zimą. Władze "Czerwonych Diabłów" poszukują alternatyw za napastnika.

REKLAMA

Zobacz wideo Mocne komentarze po losowaniu. "To ośmieszanie polskiej reprezentacji"

Ivan Toney trafi do Manchesteru United? Może zastąpić Cristiano Ronaldo

Pozycja Cristiano Ronaldo w Manchesterze United w ostatnim czasie diametralnie się zmieniła. Od momentu przybycia na Wyspy Erika ten Haga, Portugalczyk nie jest podstawowym wyborem Holendra i łapie mało minut. Ponadto piłkarzowi nie podobają się metody i taktyka nowego szkoleniowca, o czym pisaliśmy kilka dni temu. Niewykluczone, że 37-latek dalej będzie starał się o zmianę klubu.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.

Laporta spotka się z Messim. Czy przekona go na powrót do Barcelony?

Jak donoszą brytyjskie media, Manchester United jest przygotowany na taką okoliczność i już szuka potencjalnych następców Ronaldo. Jednym z nich może zostać Ivan Toney z Brentford, który wzbudził także zainteresowanie innych klubów ligi angielskiej m.in. Chelsea czy Evertonu. To, czy 26-letni Anglik trafi na Old Trafford, ma jednak zależeć od tego, co wydarzy się z Cristiano Ronaldo. Ponadto pozyskanie Toneya może być utrudnione ze względu na jego obowiązującą jeszcze przez 3 lata umowę z Brentford.

Ter Stegen złożył "hołd" Lewandowskiemu. Użył idealnego słowa

Ivan Toney w tym sezonie zanotował już dziesięć występów w swoim klubie. Ma na koncie sześć bramek oraz trzy asysty. Brentford zajmuje obecnie 11. miejsce w Premier League. Cała tabela poniżej: