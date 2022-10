Świątek przekroczy granicę wyobraźni. Jeden mecz i stanie się legendą

Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA w San Diego. W tym spotkaniu Polka będzie walczyć nie tylko o awans do kolejnej rundy, ale i o to, by przełamać barierę 10 tys. punktów rankingowych zdobytych w jednym sezonie. Aby tego dokonać, nie może sobie pozwolić na potknięcie z Coco Gauff.

Fot. Michael Owens/Getty AFP/East News