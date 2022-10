Cristiano Ronaldo przerażony. Chodzi o treningi u Erika ten Haga

Cristiano Ronaldo w tym sezonie wystąpił zaledwie w dziewięciu spotkaniach w barwach Manchesteru United. Portugalski napastnik przegrywa rywalizację m.in. ze świetnie dysponowanym Marcusem Rashfordem i przeżywa jeden z gorszych okresów w karierze. Według mediów zawodnik nie ma też dobrych relacji z Erikiem ten Hagiem.

Cristiano Ronaldo ma złe relacje z trenerem Manchesteru United? "Jest uparty"

Brytyjski dziennik "The Times" ujawnił, że Cristiano Ronaldo jest coraz bardziej sfrustrowany metodami treningowymi Erika ten Haga. Według dziennikarzy gazety Portugalczyk nie jest zadowolony również z taktyki stosowanej przez szkoleniowca. "Cristiano Ronaldo uważa, że Erik ten Hag jest zbyt uparty i przesadnie polega na swojej taktyce wyniesionej z Ajaxu Amsterdam" - czytamy.

Jak podaje "The Times", zdaniem portugalskiego snajpera, taktyka oraz metody, które sprawdzały się w Amsterdamie, nie są skuteczne w Manchesterze United. Taka sytuacja wpływa również na jego relację z holenderskim trenerem.

Ronaldo ma mieć również zastrzeżenia do intensywności treningów. Zdaniem portugalskiego napastnika tylko zmiana metod i stylu treningu doprowadzi do poprawy gry i wyników "Czerwonych Diabłów". Ponadto na niezadowolenie wpływa też fakt, że otrzymuje od Ten Haga mało minut.

Manchester United zajmuje obecnie 6. miejsce w Premier League. Tydzień temu piłkarze z Old Trafford przegrali 3:6 w derbach Manchesteru. W najbliższej kolejce zmierzą się z Evertonem. To spotkanie zaplanowano na niedzielę 9 października. O przyszłości Ronaldo krąży coraz więcej plotek. Ostatnia mówi o sensacyjnym transferze do Galatasaray Stambuł. "To będzie transfer stulecia" - zachwycają się tureccy dziennikarze