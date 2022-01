Juventus planuje transferowy hit! Jest konkretna oferta!

Piłkarze Juventusu wygrali sześć z ostatnich ośmiu ligowych spotkań (dwa zremisowali) i powoli wracają do walki o Ligę Mistrzów. Na razie zajmują piątą pozycję i tracą punkt do Atalanty, która jest czwarta, ale rozegrała mecz mniej. Sezon bez Ligi Mistrzów byłby finansową katastrofą dla Juventusu, więc turyńczycy już zimą planują hitowy transfer.

Juventus złożył ofertę za Vlahovicia

Napastnikiem, który ma zapewnić awans do LM jest Dusan Vlahović, autor 17 goli w tym sezonie Serie A. Serb podobno chętnie dołączyłby do Juventusu i już nawet ustalił warunki indywidualnego kontraktu, który ma mu zapewnić pensję na poziomie sześciu milionów euro rocznie. Problem w tym, że jeszcze Fiorentina musi się dogadać z Juventusem, a nie będzie to łatwe.

Kontrakt Vlahovicia wygasa latem 2023 roku, dlatego prezesi Violi muszą się spieszyć, jeśli chcą na Serbie dobrze zarobić. Portal "Transfermarkt" wycenia 21-latka na 70 milionów euro. I to jest absolutne minimum, którego oczekuje Fiorentina. Taka kwota nie stanowiłaby żadnego problemu dla bogatych angielskich klubów (dużo plotkuje się o Arsenalu), ale podobno piłkarz woli zostać w Serie A.

Juventus oferuje 35 milionów euro oraz Dejana Kulusevskiego. Perspektywiczny skrzydłowy reprezentacji Szwecji jest właśnie wyceniany na 35 mln. Na razie nie wiadomo, jak na tę ofertę zareaguje Rocco Commisso, właściciel Fiorentiny, o którym niedawno barwnie pisał Michał Kiedrowski.

- Dusan? Piłkarsko się tu wychował i dojrzał, więc powinien okazać większą wdzięczność wobec klubu, który wyniósł go tam, gdzie się dziś znajduje - stwierdził Commisso.

Vlahović trafił do Fiorentiny w 2018 roku, gdy Partizan Belgrad sprzedał go za niespełna dwa miliony euro. Dla włoskiego klubu strzelił aż 49 goli w 108 meczach. Jest uznawany za jednego z najzdolniejszych napastników świata.