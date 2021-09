Oficjalnie: Poznaliśmy numer Cristiano Ronaldo na koszulce Manchesteru United

Cristiano Ronaldo był bohaterem jednego z najgłośniejszych transferów podczas letniego okienka. 36-latek po spędzeniu trzech sezonów w Juventusie wrócił do Manchesteru United, w którym wszedł na najwyższy poziom i zdobył między innymi Złotą Piłkę czy triumfował w Lidze Mistrzów.

Cavani oddał numer Ronaldo

Numerem siedem w historii klubu z Old Trafford jest niezwykle szczególny. Wcześniej grały z nim takie ikony, jak George Best, Bryan Robson, Eric Cantona czy David Beckham. Teraz ponownie będzie w nim grał Portugalczyk, który odziedziczył go od Beckhama.

Ostatnim graczem, który występował z siódemką na plecach był Edinson Cavani. Urugwajczyk grał z tym numerem w całym poprzednim sezonie, a także w starciu z Wolverhampton w ostatni weekend. Po "oddaniu" numeru Cristiano Ronaldo "El Matador" wróci do liczby 21, z którą występuje między innymi w reprezentacji narodowej.

Pierwszą okazję do występu z nowym/starym numerem na koszulce Cristiano Ronaldo będzie miał tuż po przerwie reprezentacyjnej. 11 września Manchester United zmierzy się na własnym stadionie z Newcastle United w ramach czwartej kolejki Premier League.