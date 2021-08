Man United udostępnił pierwsze zdjęcie Ronaldo w nowej koszulce

W mediach społecznościowych Manchesteru United zawrzało po publikacji pierwszego zdjęcia Cristiano Ronaldo w koszulkach na sezon 2021/2022. Niespełna pół godziny po publikacji na Twitterze post zebrał blisko 90 tys. polubień i został "podany dalej" przez ponad 12,5 tys. osób. - Coś co pokochacie, gdy zobaczycie - napisano na oficjalnym koncie Manchesteru.

Cristiano Ronaldo zaprezentowany w nowym stroju Manchesteru United! "Za rok zobaczymy zdjęcia ze srebrnymi dodatkami"

- Posiadanie pragnienia i zdolności do gry na najwyższym poziomie przez tak długi okres wymaga bardzo wyjątkowej osoby - skomentował transfer Manchesteru United trener Ole Gunnar Solskjaer. Cristiano Ronaldo natomiast przyznał, że "historia zostanie napisana raz jeszcze". - Jeśli to oznacza to, na co wszyscy liczymy, to za rok zobaczymy zdjęcia portugalskiej supergwiazdy paradującej w tym samym stroju ze srebrnymi dodatkami! - czytamy w komunikacie.

Juventus oraz Manchester United we wtorek oficjalnie poinformowały o finalizacji transferu Cristiano Ronaldo. Stara Dama uzyska za Portugalczyka 15 milionów euro (płatne w pięciu ratach) plus bonusy o wartości ośmiu milionów euro. Ronaldo podpisał kontrakt z Czerwonymi Diabłami ważny do końca czerwca 2023 roku. Klub zagwarantował sobie opcję przedłużenia umowy o dodatkowy sezon.

Gazeta "Manchester Evening News" informuje, że Manchester United zwrócił się z prośbą do władz Premier League o uzyskanie specjalnej zgody na zmianę numeru Edinsona Cavaniego. Według planu 36-latek zadebiutuje w Manchesterze United tuż po zakończeniu przerwy na reprezentacje. Czerwone Diabły zagrają 11 września o godzinie 16:00 z Newcastle United.