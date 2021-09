"111 chwil szczęścia milionów. Myślałem, że go nie dogonię". Cristiano Ronaldo komentuje swój rekord

Cristiano Ronaldo do swojego osiągnięcia odniósł się na Instagramie. Portugalczyk wstawił krótkie wideo ze swoimi bramkami w narodowych barwach, podkreślając wagę tego rekordu. - Ze wszystkich rekordów, które pobiłem w swojej karierze, a na szczęście było ich kilka, ten jest dla mnie bardzo szczególny i z pewnością znajduje się na półce z osiągnięciami, które sprawiają, że jestem naprawdę dumny - rozpoczął kapitan reprezentacji Portugalii.

Cristiano Ronaldo został najlepszym strzelcem w historii reprezentacji. "Myślałem, że mogę go nigdy nie dogonić"

Cristiano Ronaldo jeszcze podczas mistrzostw Europy przeszedł do historii piłki nożnej. Zdobywając dwa gole w meczu z Francją (2:2), wyrównał światowy rekord Irańczyka Aliego Daeiego, który ma na koncie 109 bramek dla kadry. W meczu eliminacji MŚ 2022 z Irlandią również dwukrotnie wpisał się na listę strzelców, a to pozwoliło Portugalczykowi przebić głównego rywala w tej statystyce. Spotkanie zakończyło się wynikiem 2:1.

- Ali Daei ustanowił standardy na tak wysokim poziomie, że w pewnym momencie nawet ja zacząłem myśleć, że mogę go nigdy nie dogonić. Gratulacje dla "Shariara" za czas, w którym utrzymywał rekord i dzięki za to, że zawsze okazywał mi tyle szacunku za każdym razem, gdy zdobywałem bramki i gdy byłem coraz bliżej jego wybitnej liczby - napisał Ronaldo.

Portugalczyk dodał na Instagramie dwa powody, dla których jest to dla niego tak ważne wyróżnienie. Pierwszym z nich jest to, że "gdy reprezentuje swój kraj, jest to dla niego szczególny moment, ponieważ chce pokazać światu, na co stać Portugalię". Drugi natomiast dotyczy jego idoli, których oglądał "gdy dorastał". Zapisanie kolejnego rekordu na swoim koncie "oznacza 111 takich chwil szczęścia milionów Portugalczyków na całym świecie". - Dla nich każde poświęcenie jest tego warte - zakończył.

Na koniec Cristiano Ronaldo podziękował swoim kolegom z drużyny za wsparcie i jak sam przyznał: "Nie zamykamy licznika". Portugalczyk jeszcze we wrześniu będzie miał szansę na podwyższenie swojego wyniku. Reprezentacja Portugalii zmierzy się w eliminacjach mistrzostw świata z Azerbejdżanem (7 września).