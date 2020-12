Jan Bednarek podpisał długoletni kontrakt. "Mogłem podjąć tylko jedną decyzję"

Środkowy obrońca prolongował w czwartek 4,5-letnią umowę, dzięki czemu zostanie piłkarzem Southampton przynajmniej do lata 2025 roku.

Jan Bednarek po przedłużeniu umowy. "Mogę się z tego cieszyć"

- Czuję, że w tej chwili jest to dla mnie właściwe miejsce. Naprawdę mogę się z tego cieszyć. Wciąż postrzegam siebie jako gracza, który może zrobić tutaj postępy, więc mogłem podjąć tylko jedną decyzję, by podpisać nowy kontrakt i pomóc Southampton w staniu się jeszcze lepszym klubem - powiedział Jan Bednarek, cytowany przez klubową stronę, tuż po podpisaniu nowego kontraktu.

- Podąża śladami Jamesa Warda-Prowse'a, Oriolo Romeu, Shane'a Longa, Willa Smallbone'a, Jake'a Vokinsa, Nathana Telli, a także menedżera Ralpha Hasenhüttla, podpisując nową umowę z klubem - napisano na oficjalnym portalu Southamtpon.

Trener Southampton o Polaku. "Może nadal rozwijać się tutaj"

- Bardzo się cieszę, że Jan przedłużył kontrakt. Jest zawodnikiem Southampton, ale wciąż jest młody i ma duży potencjał. [...] Jest dobrym przykładem kogoś, kto ciężko pracował, aby się zaaklimatyzować i myślę, że może nadal rozwijać się tutaj i być dla nas ważnym graczem - dodał szkoleniowiec Southampton, Ralph Hasenhuettl.

- Święci z przyjemnością potwierdzają, że obrońca Jan Bednarek podpisał nowy, długoterminowy kontrakt na St Mary's! - brzmi wpis Southampton na Twitterze.

Jan Bednarek ma 24 lata i jest ważnym piłkarzem zespołu prowadzonego przez Ralpha Hassenhuettla. Reprezentant Polski ma pewne miejsce w podstawowym składzie. W zespole z Premier League gra od 2017 roku, kiedy to przeniósł się z Lecha Poznań za 6 mln euro. Wówczas był najdroższym zawodnikiem sprzedanym przez klub ekstraklasy.

W obecnym sezonie Bednarek wystąpił we wszystkich 10 meczach ligi angielskiej i zdobył jedną bramkę w niedzielnym spotkaniu, przegranym 2:3 z Manchesterem United. W sumie polski obrońca ma na koncie już 85 meczów w barwach "Świętych" i trzy bramki, co czyni go najskuteczniejszym Polakiem w erze Premier League. Oprócz tego 24-latek zagrał 27 razy w reprezentacji Polski. Brał udział w finałach mistrzostw świata w 2018 roku.