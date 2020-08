Juergen Klopp zaskoczony pytaniem o swojego piłkarza! Może odejść do Barcelony

W czasie piątkowej konferencji prasowej Juergen Klopp został zapytany przez dziennikarzy o kontrakt Georginio Wijnalduma, który wygasa w czerwcu 2021 roku, a dziś mówi się dużo o tym, że pomocnik jest celem transferowym Ronalda Koemana - nowego trenera Barcelony.

Angielskie media informują, że Klopp sprawiał wrażenie wyraźnie zawstydzonego koniecznością odpowiedzi na te pytania. - Sytuacja kontraktowa jest otwarta, inaczej o wszystkim byśmy wiedzieli. To sprawa pomiędzy klubem a piłkarzem. Tak, to sprawa między klubem a piłkarzem - powtórzył trener Liverpoolu. I dodał - Gini grał bardzo dobrze w okresie przed sezonem. To wszystko, co mogę o nim teraz powiedzieć.

Koeman chce przebudować linię pomocy

Holenderski szkoleniowiec Blaugrany pragnie, aby Wijnaldum stał się częścią przebudowy kadry katalońskiego zespołu. Ronald Koeman doskonale zna 29-latka, ponieważ prowadził niedawno reprezentację Holandii, gdzie Wijnaldum pełnił ważną rolę, doskonale spisując się pod wodzą nowego trenera Barcelony. W sezonie 2019/2020 strzelił dla Liverpoolu sześć bramek w 47 występach. Holender miałby jednak rozwiązać poważny problem w środku boiska, a w Barcelonie coraz poważniej mówi się o marginalizacji roli Sergio Busquetsa.

Chociaż oficjalnej oferty Blaugrana jeszcze nie złożyła, to chce wykorzystać fakt, że Wijnaldum wciąż nie podjął decyzji o przedłużeniu kontraktu z mistrzem Anglii. Obecna umowa obowiązuje jeszcze przez rok. Według portalu goal.com kluczem do pozyskania Wijnalduma przez Barcelonę jest Thiago Alcantara, który w ostatnich tygodniach był mocno łączony z Liverpoolem. Zdaniem "Der Spiegel" transfer Hiszpana do The Reds jest przesądzony. Ma podpisać 4-letni kontrakt.

Wijnaldum strzelił 19 goli w 186 meczach Liverpoolu, w którym gra od 2016 roku, kiedy to przeniósł się z Newcastle United. Już w sobotę Liverpool zmierzy się z Arsenalem w meczu o Tarczę Wspólnoty.

