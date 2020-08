Koeman zaczyna przebudowę Barcelony! Wskazał pierwszy cel transferowy

Zobacz wideo Setien zwolniony, co z Messim? "Może byłoby lepiej, gdyby ten związek się zakończył"

Holenderski szkoleniowiec Blaugrany pragnie, aby Wijnaldum stał się częścią przebudowy kadry katalońskiego zespołu. Ronald Koeman doskonale zna 29-latka, ponieważ prowadził niedawno reprezentację Holandii, gdzie Wijnaldum pełnił ważną rolę, doskonale spisując się pod wodzą nowego trenera Barcelony. W sezonie 2019/2020 strzelił dla Liverpoolu sześć bramek w 47 występach. Holender miałby jednak rozwiązać poważny problem w środku boiska, a w Barcelonie coraz poważniej mówi się o marginalizacji roli Sergio Busquetsa.

REKLAMA

Wijaldum może przenieść się do Barcelony. Wszystko zależy od Thiago Alcantary

Chociaż oficjalnej oferty Blaugrana jeszcze nie złożyła, to chce wykorzystać fakt, że Wijnaldum wciąż nie podjął decyzji o przedłużeniu kontraktu z mistrzem Anglii. Obecna umowa obowiązuje jeszcze przez rok. Według portalu goal.com kluczem do pozyskania Wijnalduma przez Barcelonę jest Thiago Alcantara, który w ostatnich tygodniach był mocno łączony z Liverpoolem. Zdaniem "Der Spiegel" transfer Hiszpana do The Reds jest przesądzony. Ma podpisać 4-letni kontrakt.

Wijnaldum strzelił 19 goli w 186 meczach Liverpoolu, w którym gra od 2016 roku, kiedy to przeniósł się z Newcastle United. Już w sobotę Liverpool zmierzy się z Arsenalem w meczu o Tarczę Wspólnoty.

Przeczytaj także: